Jubilaciones: rechazo por eventual recorte de la zona austral

(ADN).- Se conocieron las primeras reacciones al difundirsela intención del gobierno nacional de eliminar el plus del 40% en las jubilaciones de la región patagónica, un tema que se acuerdo a informaciones periodísticas comenzó a tratarse con los gobernadores y que estaría previsto en el Consenso Fiscal que firmamos el año pasado.

En las redes sociales se convoca, en el caso de Viedma, a una reunión para el miércoles próximo en el local de la seccional UnTER de la capital provincial, con el propósito de debatir y presentar propuestas sobre este eventual recorte al sector pasivo, que serán analizadas en una reunión provincial organizada para el viernes 10 de este mes en General Roca.

También se conoció que el sector pasivo de UPCN presentó inquietudes ante la dirigencia sindical para abordar el tema y coordinar acciones. Situación similar se plantea en otros ámbitos de beneficiarios de jubilaciones y retiros.

El plus jubilatorio para las provincias del sur entró en vigor en 2008 por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que estipuló un “coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y para veteranos de guerra de Malvinas” que residan en las provincias del sur.

Ese diferencial de 40% es percibido por los jubilados de La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y Carmen de Patagones, por tratarse de “zonas desfavorables”.

En tanto, la UnTER repudió todo intento del gobierno nacional de avanzar con sus políticas de ajuste contra Jubilados y retirados, recortando sus haberes con el quite de la zona patagónica y sostiene que “si bien los anuncios son extraoficiales, no sería extraño que si ya despojaron derechos a miles de niñas y niños, con el recorte de las asignaciones familiares, no lo intente con adultos mayores”.

Señala el gremio docente que “desde la asunción de Mauricio Macri y su gabinete de empresarios, el retroceso para la clase trabajadora ha sido una constante y mucho más para la jubiladxs con el vaciamiento sistemático de ANSES, que ahora está dispuesta a entregar el Fondo de Garantía Sustentable al Fondo Monetario Internacional, lo que significará la pérdida de los haberes jubilatorios y beneficios sociales, como también la imposibilidad de acceder a la una jubilación digna para las nuevas generaciones y el regreso de las AFJP”.

Finalmente advierte al gobierno provincial “que no debe aceptar ser un instrumento para la destrucción de su pueblo, que no puede ni debe sumarse a esta política de entrega y exclusión porque perderá el consenso social en las calles y en las urnas”.