Interna en la UCR: “se inicia la resistencia contra Cambiemos”

(ADN).- La agrupación Raúl Alfonsín oficializó la presentación de sus candidatos en la interna radical. Los boina blanca definirán nuevas autoridades de los comité el 30 de septiembre. “Se inicia la resistencia contra Cambiemos” aseguraron al momento de finalizar los trámites en el partido.

Ayer, Fernando Ruiz (candidato a presidente de la UCR de Viedma), Oscar “Cacho” Romera (candidato a la presidencia de la UCR de Río Negro) y radicales Germán Jalabert (candidato a convencional provincial) llevaron a la sede del partido la documentación necesaria para competir en la interna.

El ex intendente de El Bolsón manifestó: “Desde un principio entendimos algunos, que no era buena esta alianza que se hacía con Cambiemos, con el PRO y a los hechos me remito. Empezamos a hablar entre nosotros y formamos esta resistencia contra Cambiemos y sus políticas desinteresadas”.

“El radicalismo tiene su propio territorio, un comité en cada pueblo de la provincia y por muchos años la gente nos dio el aval para dirigir a la provincia, un aval que nos dejamos arrebatar y que debemos recuperar”, reafirmó Romera.

Por su parte, y ante la requisitoria periodística respecto a que si la ruptura con el PRO significaba que la UCR debía emprender un camino en soledad o conformar otra alianza, Jalabert respondió que “creemos firmemente que las elecciones del 2019 requieren una política de alianzas amplias y creemos que el partido debe llevarlas a la práctica. Pero primero hay que definir un acuerdo programático común y hacer alianzas en base a coincidencias políticas y no en base a repartos de cargos políticos”.

“Creemos que esta elección de dirigencias partidarias, finalizarán con una victoria para la Raúl Alfonsín” amplió, y vaticinó que “proyectará el nacimiento de un gobierno firme frente a las políticas de ajuste de este gobierno nacional y del que venga, firme junto a las necesidades del pueblo rionegrino. Los radicales nos pusimos de pie”.