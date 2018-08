“Hay niñez con hambre en Río Negro”

El legislador Marcelo Mango remitió al presidente de la Legislatura un pedido de informes respecto del estado de situación en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. “Teniendo en cuenta la normativa vigente, surge a partir de aspectos que, en lo que va del 2018, nos interrogan acerca de en qué medida el Estado provincial está siendo garante de derecho o no”, explicó.

Mango apuntó que “en diferentes lugares de la provincia, los y las trabajadores de SENAF han suspendido sus actividades a lo largo del 2017 y 2018 por las carencias para prestar servicios, al tiempo que denuncian que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no cumple con su misión de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con leyes y pactos nacionales e internacionales, sino “que los vulnera”. También el gremio ATE ha criticado la gestión de Roxana Méndez por persecuciones laborales y amenazas a los trabajadores, despidos y traslados arbitrarios”.

En el mes de Julio se difundió el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA). En total, en Argentina hay casi 8 millones de chicos bajo la línea de la pobreza. Y según este registro, Río Negro lidera el triste ranking de la Patagonia: 17,44% contra 16,38% Neuquén, 15,74% Chubut y 13,09% de Santa Cruz. En el relevamiento además de los ingresos necesarios para subsistir, se miden índices vinculados con la alimentación, la salud, la vivienda, los espacios de socialización y el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros. “Esto da cuenta de cómo la pobreza en la niñez se agravó con la matriz económica macrista, por el aumento en las tasas de desempleo en los padres y madres, producto de la recesión, como también la inflación, la devaluación y el aumento de tarifas”, agregó el legislador Mango (FG-FpV).

A modo de ejemplo, el legislador del FG-FpV indicó que la SENAF Bariloche ha expresado públicamente que “se somete a jóvenes alojados en centros de contención, a riesgos en su integridad psicofísica; que se vulnera el derecho a la salud de los N, N y A, no concurriendo a atención psicológica, psiquiátrica y demás tratamientos por falta se vehículo y o personal; se vulnera el derecho a la educación de los N, N y A, ya que no concurrieron a jardín y o escuela, por falta de vehículo y o personal. Todos los niños han comenzado una semana después por carecer de útiles escolares; no se garantiza el derecho a la educación, discontinuando o negando entrega de módulos alimentarios, con el argumento de que no se dispone de ellos y que se incumplen disposiciones judiciales, autorizando egreso por fines de semanas a jóvenes alojados en centros de contención por falta de personal”.

“Hay niñez con hambre en Río Negro. Urge una política de emergencia alimentaria provincial. Es insensible e inhumano, que sigan mirando para el costado”, indicó.

Finalmente, Mango expresó que también es importante señalar que la Pastoral de la Niñez de la Diócesis de Viedma, durante el 2017 cuestionó públicamente al ministerio de Desarrollo Social de Río Negro en la atención de la niñez y adolescencia. La misma, reclamó que el Consejo de la Niñez y la Adolescencia (CONIAR) cumpla con sus funciones y “convoque a las organizaciones no gubernamentales a trabajar en conjunto y no creando consejos paralelos”. En el documento se preguntan “¿Por qué los programas no son puestos al servicio de la comunidad más vulnerada. Por qué el vaciamiento de los programas preventivos promocionales. Por qué los empleados no tienen un contrato laboral acorde con el trabajo que deben realizar sin cercenar sus derechos?”. “Por ello, tras observar diversas manifestaciones respecto de posibles falencias, es que realizamos el pedido de información a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Ministerio de Desarrollo Social, y al CONIAR”.