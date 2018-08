Habrá descuento a docentes que se adhieran al paro

(ADN).- La ministra de Educación, Mónica Silva, adelantó que a los docentes que adhieran al paro provincial de mañana convocado por la CGT y las dos CTA, se les descontará el día. Así, el gobierno de Alberto Weretilneck mantiene el criterio de día no trabajado, día no cobrado, más allá de las garantías constitucionales del derecho a huelga.

“A mi me interesaría que los chicos tengan clases”, aseguró Silva en diálogo con Frecuencia VyP. La funcionaria justificó la medida al señalar, que en el mismo sentido, se han expresado gran cantidad de madres que han tomado contacto con ella a través de las redes sociales.

Silva aseguró además, que uno de los sus principales intereses en la gestión es que se cumpla con los 190 días de clases previstos en el calendario.

Y ante la consulta sobre la posibilidad que no se efectúen los descuentos o que el tema pueda resolverse en el ámbito paritario, la Ministra descartó esa posibilidad: “yo muy negociadora en eso no he sido”.