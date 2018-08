(ADN).- La senadora Silvina García Larraburu explicó su voto en contra del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “Era obvio que iba a votar así” dijo, y aseguró que hubo un sector invisibilizado en los medios. También reiteró críticas al presidente Mauricio Macri por abrir el debate como “una estrategia de distraer la atención de los temas importantes”. Y aseguró que el día que deje la banca, se irá a su casa con la conciencia tranquila.

La aparición de Larraburu dejó títulos políticos: “no me vengan a correr con que soy una muerta política” o “el día que termine la senaduría me iré a mi casa, pero me voy a quedar con la conciencia tranquila”.

Indudablemente, su posición quedó complicada. Primero saltó del bloque del Justicialismo que conduce Miguel Pichetto al del PJ-FPV de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora fue la única que en ese bloque (que había anunciado una postura homogénea) que votó en contra de la ley que ya tenía media sanción en Diputados.

“Yo creo en la política con mayúsculas, creo que es una actividad donde todos tenemos que poner lo mejor y en cada peldaño he tratado de ser honesta con mis valores, con mi familia, con mi crianza, ayudando a los demás. Esto tiene que ver con las convicciones más intimas” expuso en diálogo esta mañana es Radio Seis.

Y agregó: “Yo me debo a la ciudadanía, a los votantes, pero aquí había una mayoría, un sector muy importante de la sociedad silenciado” sostuvo. En ese sentido, señaló que “he recibido por un lado mucho agravio y mucha violencia sobre todo de mujeres militantes de género, que deberían ser las mas cuidadosas y por otro lado mensajes muy lindos, muy fortalecedores”.

“Sin convicciones no hay política y este debate ha sido muy viciado de contenido. Si se escucharan las dos campanas y viéramos todos los intereses que hay detrás, nos daríamos cuenta que se silenció una parte del debate muy importante” afirmó.

E indicó que “cualquier persona que medianamente estudia mis proyectos y mi linea política en mi carrera, se da cuenta que era obvio que iba a votar así. Tengo más de 20 proyectos presentados para ayudar a las mujeres, a las madres, y yo no hice ninguna declaración. Yo no di una sola nota respecto a este tema, sí hubo una postura de bloque, pero no hice publica cuál iba a ser mi posición al respecto”.

Para la senadora, “este debate vino a dividir mas la sociedad” y “se instaló desde el gobierno nacional con una estrategia de distraer la atención de los temas importantes”.

“Lamento a los que defraudé, es mi posición. Yo no voy a analizar esta votación de acuerdo a si me va a redituar en más o menos votos. Yo el día de mañana me voy a mi casa, no me importa, yo hago política pensando en que tengo que dar lo mejor de mí, y no me vengan a correr con que soy una muerta política, yo el día que termine la senaduría me iré a mi casa, pero me voy a quedar con la conciencia tranquila que el tiempo que estuve en la función pública di lo mejor de mi con convicción y honestidad” cerró.

(Foto: Bariloche2000)