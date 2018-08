El ARI-Cambiemos pidió regular la publicidad oficial

(ADN).- Daniela Agostino de la bancada del ARI-Cambiemos pidió al gobierno de Alberto Weretilneck que cumpla con la ley que regula la publicidad oficial y reclamó que se trate el proyecto de ley de ese bloque para normalizar y regular esa situación con los medios de comunicación. Destacó que esa iniciatiba no se trata Agostino en el parlamento y “pasa lo mismo con un montón de proyectos de la oposición que ni siquiera toman estado parlamentario y por eso cada dos años tenemos que presentarlo de nuevo”.

La legisladora barilochense señaló que “nosotros venimos presentando este proyecto desde la gestión anterior, tenemos que reingresarlo porque nunca se trata”. Indicó que este no es “un conflicto actual, viene desde hace bastante tiempo”.

Agostino agregó que “nosotros tenemos una ley provincial respecto de la distribución de pauta, pero si bien esta reglamentada yo considero que no se está cumpliendo” y puntualizó que “la última vez que se habló de esto fue en el 2012 donde se hizo un tipo de selección o se clasificó a los medios, ahora no se cómo están haciendo las categorizaciones, no se quién las hace, no se dónde están las listas y no se cada cuanto tiempo”, manifestó Agostino.

“La propuesta nuestra es que esté dividida la parte del presupuesto que tiene que ver con la distribución de pauta, en un 15 por ciento para todos los medios, los medios chicos, los medios grandes, el 85 por ciento restante si distribuirlo a partir de la audiencia, de las tiradas, de las visitas, estableciendo un esquema de clasificación un poco más serio del que está ahora”, expresó la diputada del ARI-Cambiemos

También informó que recibió propuestas de modificaciones al proyecto de parte de periodistas de Viedma y de Bariloche, por lo que solicitó que los sindicatos de Prensa se expresaran al respecto, cuestión que hasta el momento no ha sucedido.