Corrupción: detenciones y citación indagatoria a CFK

En el marco de una investigación sobre empresas de la construcción, fueron detenidos ex funcionarios del ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido e importantes empresarios. Acusados por coimas, quedaron presos Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación y Gestión, Rafael Llorens, ex subsecretario Legal, Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta, y Oscar Centeno, su ex chofer.

Del lado empresario fueron detenidos Héctor Javier Sánchez Caballero (de IECSA, la empresa por entonces propiedad de Angelo Calcaterra), Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería, Armando Loson, de Albanese Constructora, y Carlos Mundin, de la empresa BTU S.A. También estaba pedida la captura del ex Presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, de Esuco, Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona y Juan Goicoechea, de Isolux.

El operativo realizado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli se puso en marcha con la captura del chofer Oscar Centeno, quien fue acusado por su ex esposa. Ella declaró en la causa conocida como Gas Natural Licuado, y aseguró que Centeno había trasladado bolsos con dinero mientras trabajó en el Ministerio. El abogado de Baratta, Juan Pablo Alonso, aseguró que todo lo que hasta ahora había aportado esa mujer no se había comprobado. “Por la información que manejo de primera mano, de mi cliente, es completamente falso”, aseguró el abogado. El fiscal Stornelli declaró que “la hipótesis delictiva es asociación ilícita”, y agregó que se libraron “unas veinte órdenes de detención”.

Indagatoria

Luego de las detenciones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue llamada a declaración indagatoria. También deberán presentarse, entre otros, el ex secretario general de la Presidencia y ex director de la AFI, Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario de medios santacruceño Rudy Ulloa y el ex presidente de la UIA Juan Lascurain.

Para el 6 de agosto fueron citados los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich Raimundo Peduto y Miguel Santos Uribelarrea. El 7 irán el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y de Rudy Ulloa.

El empresario Carlos “Corcho” Rodríguez irá a declarar el 8 de agosto, mimo día que deberán concurrir el ex juez federal Norberto Oyarbide y el ex secretario general de Presidencia Oscar Parrilli. Al día siguiente concurrirán Juan Carlos Lascurain, Néstor Otero, dueño de la empresa que explota la terminal de ómnibus de Retiro, el ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

El 10 de agosto será el turno del propio De Vido, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza y el 13 declarará la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

