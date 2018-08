Confirman proyecto para declarar a Río Negro “Pro-Vida”

(ADN).- La legisladora María Gemignani confirmó que existe un proyecto de iniciativa popular que propone declarar a Río Negro “Pro-Vida”, en el marco del rechazo a la legalización del aborto ocurrido días atrás en el Senado de la Nación.

“Hay un grupo “Pro-Vida” que estuvo averiguando en la Legislatura y se comunicó con nosotros”, contó la parlamentaria en diálogo con la periodista Carolina Fernández, consignó Diario Legislativo.

Gemignani, quien se manifestó junto a otras cuatro legisladoras en contra de la legalización, reconoció que “la gran mayoría de los legisladores rionegrinos se pronunció a favor de la despenalización por lo que un proyecto de esas características presentado por un parlamentario no iba a pasar ni siquiera las comisiones”.

En la municipalidad de Comallo ya hay un proyecto presentado por los concejales para declarar a esa ciudad Pro Vida, mientras que se juntan firmas en casi todas las localidades de la provincia, con Cipolletti como la más destacada.

“Me preocupa que hay mucha gente que nos denosta. He sido sumamente respetuosa de los que piensan distinto y me parece un agravio que nos digan que somos dinosaurios”, se quejó.

Gemignani añadió finalmente que “en los debates en el Senado hubieron posturas serias en contra y a favor. He visto a máster en bioética, científicos en contra de la legalización. Así que decir que los que estamos en contra somos burros o no estudiamos me parece algo parcial.