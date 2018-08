Cannabis medicinal: “a espaldas de los usuarios”

(ADN).- “A espaldas de los usuarios y las organizaciones”. Así calificaron los familiares y usuarios del aceite de cannabis sobre la ley rionegrina. Además, denunciaron que no se contemplaron sus testimonios en la Comisiones de la Legislatura en el debate previo a la segunda vuelta. Los legisladores tampoco tuvieron en cuenta los fallos judiciales que avanzan sobre el autocultivo.

“Esperábamos que los legisladores nos convoquen para expresarles cuáles son las necesidades de las familias que estamos cultivando cannabis para mejorar la vida de nuestros hijos”, señaló Fernanda Canut, la presidenta de Cannabis Medicinal Cipolletti.

Y agregó: “Lamentamos que se haya realizado sin convocar a las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando en el tema. Desde Cannabis Medicinal Cipolletti planteamos modificaciones que no fueron incorporadas, a pesar del compromiso que habían asumido”.

Desde la organización sostuvieron que gobierno nacional no está implementando la ley. Además, que aún no se creó el registro de personas que cultivan, los pacientes no reciben el aceite en forma gratuita, y el INTA y el CONICET no están cultivando cannabis con fines de investigación como estipula la legislación.

“No podemos más que expresar nuestra indignación frente a un Estado que no nos representa y que falta a su palabra y al compromiso asumido por los legisladores. Es un grave error no habernos convocado para que, entre todos, podamos lograr la mejor ley de Cannabis Medicinal para Río Negro”, sentenciaron.

Por su parte, María Eugenia Sar, la abuela de Joaquín, el niño de San Antonio Oeste que realiza un tratamiento por el síndrome de Tourette, expresó que la provincia tuvo “una oportunidad histórica” de avanzar en una legislación que contemple las necesidades y realidades de los cientos de usuarios de cannabis medicinal pero “fue desaprovechada”.