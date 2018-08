Alfonsín dijo que al país “lo gobierna el PRO”

(ADN).- Ante la falta de critica del radicalismo frente a las políticas del Gobierno de Cambiemos, Ricardo Alfonsín apostó a crear un propio espacio que debutará en la provincia de Buenos Aires. Decidió lanzarlo durante una cena en el restaurante Lalín, acompañado por más de 400 dirigentes y referentes de los 135 municipios y algunos del interior del país.

Si bien por el momento el espacio trabajará dentro de los límites bonaerenses, los organizadores del acto adelantaron que se avecinan actividades en pos de realizar un lanzamiento a nivel nacional que incluirá a militantes de todo el país.

En su discurso, Ricardo Alfonsín sostuvo que “nunca el radicalismo, ni siquiera con las propias gestiones radicales, había sido tan acrítico con un gobierno, como lo es con el PRO”. El dirigente radical pidió “llamar a las cosas por su nombre” recordó que “el país no lo gobierna Cambiemos, lo dijo el propio Macri, y menos el radicalismo; lo gobierna el PRO”.

Alfonsín fue crítico con la conducción de la UCR ya que “hizo todo lo contrario a lo que prometió que iba a hacer antes de conformar Cambiemos y acompañó decisiones equivocadas del PRO y no aprovechó los recursos partidarios para evitar errores o tratar de influir en el rumbo de la gestión”.

“Estos comportamientos los termina sufriendo la sociedad”, señaló Alfonsín y puso como ejemplo “la indiferencia con la que la UCR asistió a la creciente penetración de las corporaciones económicas en la maquinaria estatal”.

Pero, “no le reprocho nada al Pro”, dijo y continuó: “Porque ellos creen en la idea de que lo que es bueno para las corporaciones, es necesariamente bueno para el país. Pero los radicales, no pensamos así. Sin embargo callamos”.

“Si el partido no hubiera callado, seguramente muchos problemas – inflación, baja de actividad económica, aumento de los déficits fiscal y comercial, altos niveles de pobreza y desempleo podrían haberse evitado. Pero eso no ha ocurrido, incluso algunas cosas han empeorado”, sostuvo Alfonsín y dirigió un párrafo a quienes consideran que su discurso era funcional al Kirchnerismo y sostuvo: “Nos decían que nuestras críticas eran funcionales al regreso del populismo. En realidad los errores y el seguidismo son funcionales al regreso del populismo. Parece mentira que no lo adviertan”.

Finalmente Alfonsín sostuvo que el Espacio de Pensamiento Alfonsinista debía proponerse, “una militancia intensa e imparable, por aire mar y tierra”, e instó a los dirigentes presentes a “darse una organización que permita ser eficaces en la acción, con el fin de traducir nuestro ideario en programas, iniciativas y propuestas, y ser promotores del dialogo y los acuerdos entre las fuerzas políticas”. También pidió “apoyar a la Convención Nacional de la UCR, militar en la sociedad civil, jerarquizar los distritos como terrenos de operaciones para la difusión de una radicalismo diferente”.