Sin poda en las chacras, se profundiza la crisis frutícola

(ADN).- La crisis frutícola no se detiene. Los productores venían alertando por lo poco que le pagan el kilo de pera y manzana, incluso pidieron a CAFI no ser la variable de ajuste. Además, los chacareros se quejan por el alto costo de algunos insumos que están en dólares. Para colmo, el mercado interno no se mueve al ritmo prometido. Todo esto provoca un cóctel que pone en riesgo la poda.

“Si no se poda, la calidad va a ser mala. El problema es que en promedio el productor no va a cobrar 6 pesos el kilo de fruta” detalló José García, presidente de la Cámara de Productores de Roca.

García explicó a FM Del Sol que “la venta (en el mercado interno está muy tranquila), según información de chacareros que tienen su fruta en frío. Se está vendiendo a 10 o 12 pesos, de los que al productor le quedan unos 7 pesos. Los precios son la razón por la que no se está podando. Y muchas chacras van a quedar tecleando por esta situación”.

La suba del dólar no alivió la situación del sector porque “se dio cuando la mayor parte de la fruta ya se había exportado”.

El titular de la cámara de Roca dijo que muchos productores recibieron pagos mínimos por el 65% de su fruta, apuntada por su calidad. La falta de poda puede agravar esa situación.