“Queremos un acuerdo amplio con el peronismo”

(Por Ezequiel Spillman*).- Llueve en la residencia de Olivos. Es viernes, y tras dos horas de reunión con Mauricio Macri, y parte del gabinete, luce cansado. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, habló con PERFIL. Tiene por delante un trabajo arduo: acordar cómo encarar el ajuste con gobernadores y el PJ.

—¿Avanzaron con los gobernadores y el PJ por el Presupuesto 2019?

—Las discusiones del Presupuesto siempre son intensas. Hasta ahora siempre hemos podido llegar a un acuerdo. En este caso es más complejo porque habrá una reducción importante del déficit fiscal, en línea con los compromisos que asumimos. La buena noticia es que nadie pone en duda la necesidad de arribar al 1,3% de déficit con respecto al PBI y lo que empezamos incipientemente a discutir es el cómo. Lo estamos discutiendo primero internamente en Cambiemos, y después con los dirigentes de la oposición.

—¿Notó un obstáculo en el Frente Renovador?

—No, por el contrario, vemos un entendimiento en gran parte de la oposición de la necesidad de la Argentina de terminar con el déficit, hay conciencia en la mayoría de que no se puede vivir eternamente de prestado, como desde hace setenta años. Este año vamos a reducir más de un punto del déficit y hay que continuar con ese esfuerzo el año que viene a través de un acuerdo con una parte significativa de la oposición, como una señal también hacia afuera. Vamos a cumplir los compromisos, y si lo hacemos con la oposición es el mejor camino.

—¿Lo incluye a Massa?

—Lo incluyo, hemos tenido conversaciones con él, y es de los dirigentes que comprende el momento que está atravesando la Argentina y la necesidad de dejar atrás el déficit.

—¿El Gobierno debería tender a un acuerdo más grande con el PJ que no solo incluya el Presupuesto?

—Sin duda, y lo hemos planteado en esos términos: queremos que sea un acuerdo para el desarrollo nacional, que incluya todos los temas que sean necesarios. Los temas que no hemos podido resolver, hasta ahora, en dos años y medio de gestión, en los que hemos resuelto gran parte de los temas que heredamos, pero no todos. También va a depender de lo que quiera incluir la oposición en esa mesa de acuerdo nacional.

—¿Esta apertura es compartida por el gabinete y por Macri?

—La posibilidad de llegar a acuerdos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos es algo en lo que todos estamos de acuerdo.

—¿Cómo está la discusión por la coparticipación?

—Como nunca en estos treinta meses, avanzamos muchísimo para un nuevo régimen de coparticipación porque nos hemos sacado de encima las cuestiones que fueron alterando la ley original de 1988. Uno de los grandes temas era el Fondo del Conurbano bonaerense, que hemos resuelto. Otro era la distribución primaria, cómo se distribuye la torta de recursos entre Nación y provincias, y con la devolución del 15% de la coparticipación que antes iba al Anses y ahora va a las provincias hemos avanzado. Esto posibilita discutir desde un punto de arranque mucho mejor.

—Hubo planteos de gobernadores para no aplicar el pacto fiscal y la baja de impuestos.

—No hubo un reclamo formal de nadie. Tuve conocimiento de esta idea por parte de algunos gobernadores. Nos costó mucho llegar a un consenso fiscal, la Argentina tiene una presión impositiva asfixiante, con impuestos que atentan contra la generación de empleo como Ingresos Brutos. En la mesa de discusión se pueden plantear todos los temas, pero queremos respetar lo que acordamos. La Argentina tiene que disminuir la presión impositiva que fue exponencialmente ampliada en los 12 años del kirchnerismo.

—¿Qué están planteando con la obra pública para 2019?

—Está claro que algunos recortes tenemos que hacer, pero eso va a formar parte de la mesa de discusiones con la oposición.

—¿Cómo tomó los cambios de gabinete?

—Los ministros somos fusibles del Presidente. Y el presidente, como cualquier DT de un equipo, tiene autonomía para decidir quién entra y quién sale.

—Hay sectores que piden más cambios de gabinete y achicar los ministerios

—Son decisiones del Presidente. No está escrito en ningún lado que un sistema sea mejor que el otro.

—¿Cómo vivió la interna entre Peña y Monzó?

—Es un Gobierno que se nutre de distinta extracción política, que no todos pensemos igual sobre todos los temas, lo importante es tener coincidencias en los objetivos. Eso no implica estar de acuerdo en todo.

—¿Terminaron las divergencias en el gabinete económico?

—Sí, hoy hay una nueva organización coordinada por el ministro de Hacienda, mayor sintonía con las autoridades del Central, y hay un acuerdo con el FMI que es ordenador también. Se ha avanzado mucho.

—¿Es uno de los peores momentos del Gobierno?

—Cuando asumimos atravesamos momentos muy difíciles. Recuerdo en diciembre de 2015 que gran parte de las provincias no tenían recursos para pagar sueldos o aguinaldos, y tuvimos que rascar la olla para apoyarlas. Hoy pudimos enderezar el barco y desactivar la mayoría de las bombas que nos dejó la gestión anterior. Y hoy atravesamos una crisis cambiaria, pero estamos bien preparados para salir lo más rápidamente posible.

