“La mejor fórmula para Viedma es Rousiot-Arregui”

(ADN).- El presidente del Partido Socialista, Paolo Etchepareborda, alentó la fórmula Evelyn Rousiot (intendenta) y Mariana Arregui (presidenta del Concejo) del ensanchado Frente para la Victoria para Viedma en 2019. Puso reparos a la candidatura de Juan Manuel Pichetto. Y advirtió que el partido podría ir separado a las elecciones si se impone un proyecto diferente.

Etchepareborda solidificó la idea de armar un frente “anti macrista, pero que también sea un proyecto alternativo al gobierno provincial” bajo la candidatura a gobernador de Martín Soria. Sin embargo, dijo -en diálogo con radio La Puntual- que ese armado “requiere otras cosas, como trabajar en el programa de gobierno”.

Así, pidió trabajar sobre una base programática para una futura administración provincial.

“En Viedma, como en el resto de la provincia, el socialismo tiene candidatos” indicó, que “serán puestos a consideración en una mesa si vamos en alianza, o en la calle si el socialismo va solo” advirtió. “Reconocemos cuáles son nuestra limitaciones como fuerza para llevar adelante una elección, pero también sabemos de nuestras fortalezas”, subrayó.

Y destacó: “el trabajo de Mariana (Arregui) es muy importante y es un capital político fuerte que valoramos mucho. Si eso no se tiene en cuenta, nosotros no lo vamos a rifar”.

El dirigente aseveró que “podemos acompañar una candidatura como la Evelyn (Rousiot) o una similar donde el socialismo tenga protagonismo. Ahora, si el PJ cierra filas hacia adentro y hay un reparto para todas las agrupaciones y quedamos para lo último, la alianza es imposible de armar”.

En esa línea consideró que “en la lista de concejales el socialismo tiene que tener un protagonismo importante” y aseguró que “la mejor fórmula que puede darle el Frente para la Victoria a los vecinos de Viedma es Rousiot-Arregui”.

Y marcó que “el límite es el pichetismo”. Etchepareborda dijo que “no hay problemas desde lo personal, pero no compartimos el proyecto político al que pertenece (Juan Manuel), que en nombre de la gobernabilidad entregan banderas e ideas”.

De todos modos, el dirigente afirmó que “el PJ resolverá sus candidaturas y nosotros veremos si acompañamos o no.

No somos nosotros quienes vamos a vetar una candidatura en el peronismo, no nos corresponde”.