Aumenta la tensión con Michetti por el aborto legal

(ADN).- La vicepresidente la Nación, Gabriela Michetti, volvió a manifestarse en contra del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que, luego de obtener media sanción en Diputados, comienza a debatirse en el Senado, donde las espadas del macrismo expresan una férrea oposición. Esta vez profundizó su postura y negó también la posibilidad de aborto ante una violación, y desde el propio oficialismo salieron a criticarla.

Junto al presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, la vicepresidenta encabeza la resistencia a la ley y está dispuesta a realizar todo lo que esté a su alcance para que no se apruebe. Tanto, que la semana pasada recibió críticas del jefe de la bancada justicialista, Miguel Pichetto, por el destino que Michetti le dio al proyecto en Comisiones que no es necesario que se expidan. Para el rionegrino, lo hizo “para dilatar los tiempos” del debate en la Cámara.

Ayer, el diario La Nación publicó un reportaje con Michetti que encendió las críticas en las redes sociales y también en sus pares de Cambiemos.

-¿Un embrión tiene los mismos derechos que una persona?, le preguntaron.

-Totalmente. Porque ¿qué otra cosa es un embrión que un ser humano en su primera etapa?

-¿Por qué en los casos de violación sí se permite el aborto?

-Yo no lo hubiera permitido.

-¿No permitiría el aborto ni en casos de violación?

-No. Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé.

-¿Y si la mujer no quiere seguir adelante con el embarazo?

-Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada.

-Para eso la mujer tiene que seguir con el embarazo.

-Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir… frente a ocho o nueve meses de embarazo… La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo. Para mí la vida es el derecho más importante de todos.

El primero en responder fue el diputado Daniel Lipovetzky, del PRO, el principal militante del aborto legal en las filas macristas.

“Una mujer víctima d violación tiene derecho a decidir abortar. En ese caso el aborto es no punible. Esto prevé el artículo 86 del Código Penal d 1921 cuando las mujeres ni siquiera votaban y fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL. El debate actual es ampliar ese derecho de la mujer, no limitarlo!”, exhortó a través de su cuenta de Twitter.

También respondió por la misma red social la diputada radical Brenda Austin, una de las principales militantes de la ley, quien fue más dura: “Vergüenza ajena. Nada más. Algunos no entendieron nada…”, posteó.

La grieta en Cambiemos se agranda a cada paso por la legalización del aborto. Los más reticentes, además de Michetti y Pinedo, son la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.