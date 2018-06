Sin adelanto, ATE volverá a las protestas en las calles

(ADN).- ATE aseguró que no hay margen para que el gobierno no adelante los tramos del aumento. Así lo expresó hoy en la Mesa de la Función Pública de la que participó por primera vez después de la aprobación de la ley de democratización sindical. Y alertó que si no hay respuesta favorable, volverán las protestas en la calle, un aviso a la administración sobre que la paz social puede romperse.

“Hoy el Gobierno puede decir que lo va a pensar, pero debe saber que no tiene mucho tiempo. Si en 10 días no cambia su tesitura, nuevamente nos estarían empujando a la calle a los trabajadores”, dijo el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

La frase es porque, nuevamente, el gobierno retacea el adelanto del aumento. Los sindicatos (ATE, UnTER y UPCN) están pidiendo que el tramo de septiembre se pase a julio. Pero los ministros de Economía y Gobierno, Agustín Domingo y Luis Di Giácomo, ofrecen pagar el 8% último desdoblado y con finalización en agosto.

“Las cosas aumentan todos los días y nosotros no somos los responsables. Hasta un chico que va al jardín se da cuenta que el escenario y las condiciones existentes durante las paritarias de marzo se han modificado abruptamente”, enfatizó Aguiar a la salida de la reunión.

E indicó: “Todas las partes son conscientes de las consecuencias del ajuste y deben estar a la altura de las circunstancias. Los estatales venimos haciendo muchos esfuerzos para sostener una etapa de diálogo y cierta paz social, ahora el Gobierno debe también hacer su aporte extra para que esto continúe así”.