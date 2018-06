“Río Negro no espera gobiernos de centro, de ajustes”

(ADN).- El diputado nacional Martín Doñate salió a refutar el consejo que el senador Miguel Pichetto le dio al presidente del PJ, para que haya un peronismo de centro, y un gobierno en consecuencia. Recordó que esa experiencia se puso en juego en la provincia de Buenos Aires con Florencio Randazzo, y obtuvo el 4% de los votos. Y dijo que por el contrario, el electorado rionegrino se ha referenciado en Néstor y Cristina Kirchner.

El dirigente del PJ-FPV habló en el programa de radio “120 Noticias” que se emite en General Roca, y comentó que “Pichetto viene hablando de la reconstrucción de un peronismo de centro”, pero recordó que con esa propuesta “rondaron el 4% en la provincia de Buenos Aires con Randazzo”.

“Estoy en las antípodas de las opiniones y decisiones que viene tomando el senador, mas allá del afecto y el respeto que me une con él”, subrayó.

Doñate expresó que “no le encuentro beneficio a los argentinos ni a los rionegrinos esas políticas de centro (aumento de tarifas, devalución de la moneda y el salario, despidos y ajuste). “Yo creo que Río Negro no espera gobiernos de centro, de centro derecha, de ajuste… por el contrario, el electorado votó siempre en los últimos años referenciándose con los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner”, aseguró.

Y afirmó: “el liderazgo que más peso tiene hoy en la provincia tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner”.

Doñate planteó que “hay que encaminar una propuesta electoral que represente a esa mayoría de rionegrinos que no quieren saber más nada con Mauricio Macri y condenan a quienes han permitido que estas políticas que se llevan adelante, que implican que la gente no pueda comprar remedios, no pueda pagar la luz, no pueda llegar a fin de mes o haya perdido el trabajo”, aseveró.