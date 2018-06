Peligroso. Chubut amenaza con “defaultear” la deuda

(ADN).- “Si no me giran los fondos defaulteo la deuda”, se lo escuchó gritar a Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, la semana pasada en la Rosada, publicó el sitio digital La Política On Line. La provincia tiene vencimientos de deuda que amaga con no pagar.

Tanto desde su provincia como desde el Gobierno de Mauricio Macri creen que lo del sucesor de Mario das Neves es simplemente una amenaza para que la Nación lo salve de la calamitosa situación económica que atraviesa Chubut, indica el portal de noticias.

Una provincia en default repercutiría en la imagen de Argentina, elevaría el riesgo país y sería un fuerte golpe a las aspiraciones de crédito internacional para Macri, más aún cuando espera la ayuda del FMI.

“Ya los salvamos 6 veces del default”, aseguraron a LPO en la Rosada y explicaron que Arcioni debe plata del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). “No está en condiciones de amenazar a nadie”, dispararon en Cambiemos.

Sin embargo, la provincia tiene problemas para pagar ya que atraviesa una situación gravísima: tiene un déficit mensual de 700 millones de pesos y debe pagar 40 mil millones de pesos en salarios por año. Mientras, los docentes obligaron a Arcioni a abrir las paritarias para el próximo lunes tras semanas de paro y los estatales, que cobran un sueldo desdoblado, le sitiaron la Casa de Gobierno. El gobernador prepara un bono para proveedores a 60 días y hasta llegó a analizar el lanzamiento de una cuasimoneda.

Pero la amenaza de Arcioni tiene un carácter más inmediato: el 30 de junio se le vence una cuota de los bonos PUM21, que son dólar linked, por 165 millones de pesos. El 21 de julio, en tanto, se vence un tramo de los bonos PUM19, por una suma superior: 383 millones de pesos.

Sólo en bonos PUM19, Arcioni deberá devolver antes de finalizar su mandato más de 2.200 millones de pesos. Aunque como la tasa está atada al dólar, la suma podría ser muy superior. En Chubut calculan que la provincia tiene un rojo de más de 30 mil millones de pesos.

“No se sabe de qué se va a disfrazar el día que necesite financiarse si sigue amenazando con defaultear”, aseguraron a LPO fuentes del mercado financiero. Las maniobras del gobernador también tienen preocupados a los mercados, que lo miran con atención desde enero, cuando convocó una sesión extraordinaria en la Legislatura para “poder avanzar en la reestructuración de la deuda”.

La reacción fue instantánea, ya que con esas palabras el gobernador estaba dando a entender que Chubut no podía pagar sus deudas y por consiguiente entraba en default. El ministro de Economía y Crédito Público, Pablo Oca, debió salir a aclarar que lo que quiso decir el gobernador era que la provincia buscaría “refinanciar” su deuda.

Eso mismo sucederá ahora con la Nación, según explicaron a LPO en el Gobierno, ya que le van a “rolear” (refinanciar) la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Pero nadie sabe qué pasará con los bonos.