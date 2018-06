No cortarán servicios a quienes no puedan pagar

(ADN).- La Legislatura rionegrina aprobó una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año, la vigencia de la ley J nº 4395, que no permite cortes de servicios públicos a usuarios en situación de desempleo o condición socioeconómica que impide su cumplimiento.

Durante su tratamiento en el recinto parlamentario, el legislador Jorge Ocampos explicó que la norma reconoce dos orígenes: uno de autoría del bloque CC ARI-Cambiemos que fue inspirado una iniciativa del año 2015 y que no tuviera tratamiento parlamentario (impulsado por entonces por los legisladores Agostino y Mendioroz) y otro de autoría de la Legisladora oficialista Tania Lastra, que fueron unificados, con el mismo fin de: “suspender los cortes de servicios eléctricos y de gas, a todos aquellos usuarios imposibilitados involuntarios de abonar sus facturas producto de situaciones de vulnerabilidad social como ser desempleados, jubilados discapacitados o con el haber mínimo, madres solteras y jefas de familia y otros”.

Ocampos se refirió a quienes se encuentran en una situación social delicada o directamente marginal “lamentablemente, si hay una deuda de la democracia recuperada en 1983, hay muchas pero esta me parece vital y es que no hayamos podido superar los niveles de pobreza y desigualdad social con que nos encontramos en promedio en los últimos 30 años. La pobreza duele y no hay un sector cuya sensibilidad se pueda apropiar o monopolizar de dicho dolor”.

“Pero seamos claros y honestos desde lo intelectual y lo político: Si estamos haciendo esto, tratando proyectos basados en una ley provincial de hace 10 años, es porque, entre muchas otras razones, Argentina que supo tener autoabastecimiento energético y que exportaba gas y algo de petróleo, producto de decisiones muy desacertadas hicieron que el país perdiese su condición de país autónomo en cuanto a generación y consumo de energía”, dijo el legislador cipoleño y aclaró que “no se trata de cargar con culpas ni chicanear a nadie, sino de lo que se trata es de impedir que los más vulnerables estén peor de lo que están”.