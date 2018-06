La suba del dólar no tuvo efecto en la fruticultura

(ADN).- El gerente de la CAFI, Marcelo Loyarte, aseguró que los importadores brasileños pararon las compras y quieren renegociar los costos, en tanto las expectativas por las subas del dólar no tuvo aquel efecto esperado e incluso que entusiasmó al gobernador Alberto Weretilneck.

En declaraciones a la FM Del Sol y que difundió AgroValle, Loyarte indicó que en Brasil también hubo devaluación y que ahora necesitan muchos más reales para comprar los dólares que necesitan. “El tema es que su economía no está tan dolarizada, entonces la devaluación no se traslada al precio en el mercado interno, y no recuperan lo que invierten”, explicó el gerente de CAFI.

Por otra parte señaló que el alza en la cotización del dólar se verá recién en la próxima temporada, porque muchas liquidaciones se hicieron antes de la devaluación. Destacó Loyarte que “algunas ventas a ultramar se hicieron con el dólar anterior, y hay otra parte que va a tener un efecto posterior, con el valor más alto. No podemos determinar aún en qué volumen de las ventas impacta el nuevo tipo de cambio, pero sí estimamos que será masivo en la temporada que viene”.

Las ventas al exterior, hasta mayo, crecieron un 5 por ciento con respecto al 2017. En volumen, es un crecimiento menor al esperado, aunque la suba del dólar puede mejorar la situación de los exportadores.

El empresario de CAFI, manifestó además, sobre la situación de la fruticultura, que hay que analizar otras variables económicas en el país y mencionó -entre otras- la necesidad de bajar el costo del financiamiento y monitorear las tasas de interés. (Foto:Agrovalle)