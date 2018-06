(ADN).- “Hay que trabajar por un gobernador peronista”, manifestó el ex legislador justicialista de El Bolsón, Rubén Torres, que conduce la Agrupación Valle Nuevo. Estuvo en Viedma y participó de una reunión con militantes del PJ, donde señaló que “como hombre del peronismo tengo el deber de recorrer la provincia y llevar un mensaje de esperanza, aliento y la convicción que cuando el compañero Martin Soria gobierne, la esperanza dejara de ser una utopía”.

Torres agregó que “será el momento de dejar de lado las miradas personalistas para pensar en el bien de todos los rionegrinos” y dijo que “tenemos la necesidad de la unidad como eje de trabajo, en lo pragmático, y apertura a todos los espacios políticos diferentes afines al nuestro, para recuperar la provincia y cada municipio que con espejitos de colores, nos robaron con la plata de los contratos petroleros”.

También tuvo duros conceptos para con el gobierno y Juntos Somos Río Negro y denunció que hay persecusión a “quienes piensan distintos” y expresó que “en cada pueblo que recorro los compañeros no quieren salir en las fotos porque después vienen la reprimenda de estos cobardes, y como no les voy a creer -destacó- si a mí me persiguieron estos dos años, pero los entiendo porque el miedo confunde a los muchachos de Juntos, que por estos tiempos se los ve bastante separados”.