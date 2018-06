Gennuso: “Nunca dije que quería ser gobernador”

(ADN).- Gustavo Gennuso descartó la posibilidad de ser parte del binomio de Juntos. Pero dejó abierta la puerta para una eventual reelección al frente del municipio de Bariloche, aunque siga sin definiciones concretas. Valoró la gestión del gobierno provincial. Y sentenció: “El Plan Castello es revolucionario”.

El intendente, en diálogo con el diario El Cordillerano, descartó ser sucesor de Alberto Weretilneck. “Nunca dije que quería ser gobernador”, respondió. ¿Y vice?, le repreguntaron. “Tampoco, jamás, sino lo diría”, agregó.

Gennuso habló sobre el futuro político local. “Lo único que puedo decir es que Gustavo Gennuso está trabajando por la ciudad, después veremos qué hace. Lo que sí digo, es que nuestro espacio político va por la reelección, después veremos quién lo encabeza”, sostuvo.

El dirigente se mostró confiado en que pronto saldrá el nombre del candidato de JSRN, aunque consideró que no tiene claro si es positivo instalarse tanto tiempo antes, porque puede generar mucho desgaste.

Y valoró la gestión de provincial. “Todas las cosas que ha hecho el gobierno parecen pocas, pero son muy importantes y me da mucha esperanza poder seguir con este proyecto”. “El porcentaje de clases del gobierno de Alberto es de casi el 100% y eso significa que se logró la paz social. Por ejemplo, yo siempre digo que mi hija mayor perdió entre 3 y 4 años de clases, desde el jardín hasta fin de la secundaria”, subrayó.

“Y este gobierno logró la reforma educativa secundaria, es increíble la cantidad de escuelas que se hicieron y se están haciendo. Obviamente que todos los gobiernos tenemos fallas, pero ha habido un proyecto importante”, evaluó.

Gennuso, además, indicó que “el Plan Castello es revolucionario. Todavía no se lo ve, pero son las obras que la provincia necesita para crecer. Después tenemos que contar con los privados también, porque uno le facilita la situación, pero ellos tienen que venir y hacer. El Parque Tecnológico no se podría haber hecho y este gobierno lo posibilitó y se ha hecho mucho y me gusta formar parte de este proyecto provincial”.

“Cuando se habla de justicia social, hay que hablarlo en hechos concretos. El Plan Castello le da 1.000 millones de pesos para poner el gas en la Línea Sur. Si se midiera en cantidad de votos, cualquier político diría que estamos locos, pero acá se midió justicia social. Y son cosas importantes que tienen que continuar. Y se continúan en un espacio profundamente rionegrino”, finalizó.