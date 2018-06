El Sindicato Docentes de la UNRN responde a Vidal

(ADN).- Bajo el título “La paradoja de la reforma y el cambio”, el Sindicato Docente de la Universidad Nacional de Río Negro le respondió a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien en un almuerzo del Rotary Club, en el hotel Sheraton, cuestionó tener tantas universidades públicas en territorio bonaerense cuando “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la Universidad”.

Señalan docentes de la UNRN que “no es fácil definir la sensación que causa escuchar sus dichos respecto del exceso de Universidades Públicas en su provincia, la más grande y poblada del país. Es paradójico que cuando nos aprestamos a recordar los 100 años de la reforma del ´18 que consagraba en su manifiesto, entre otras cosas, la universidad laica y gratuita para todos y ayuda social al estudiante, sea su gobierno, con un vicegobernador del partido otrora popular que impulso fuertemente esas propuestas, la Unión Cívica Radical, el que juzgue excesivas las universidades porque “… sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la Universidad”.

Luego referencian casos de destacados hombres de ciencias argentinos como César Milstein, “hijo de un inmigrante ucraniano y una maestra” Premio Nobel argentino gracias a la Universidad Pública y Rene Favaloro, “hijo de un carpintero y una modista”, quien descubrió el método de tratamiento cardiovascular, “casualmente ambos tuvieron en común no haber nacido en cuna de oro y pudieron estudiar gracias a la Universidad Pública”.

Luego el Sindicato Docente pregunta: ¿Sabe Usted que casi el 90 % en promedio de los estudiantes de su provincia que estudian en esas universidades que usted denosta son primera generación de universitarios en sus familias? ¿Y que muchos ya egresados se han formado en posgrados y hoy son investigadores prestigiosos en diferentes lugares del mundo? No, no creemos que lo sepa o si lo sabe, sus palabras suenan a un pensamiento clasista digno de una mandataria de este gobierno.

“Sepa Ud. que gobernar tiene como objetivo buscar el bienestar de su pueblo y no hay nada mejor para salir de la pobreza o tender a la pobreza cero, que ustedes prometieron, que el ascenso social que brinda el saber”, señala el sindicato y advierte que “sepa señora gobernadora que, aunque a su gobierno no le guste y tenga que mantener en la planilla Excel ese molesto renglón que significa “gastar” en Universidades Públicas, no permitiremos que pulsen la tecla suprimir, porque nosotros los universitarios vamos a ganar la calle todas las veces que sea necesario para pelear por la defensa de todas y cada una de las Universidades Públicas y gratuitas que supimos conseguir. Por infinidad de casos demostrados, las Universidades Públicas permiten a las personas salir de la situación de pobreza material, lamentamos que no existan universidades que permitan a los pobres de espíritu y de ética como en su caso salir de esa situación”.