El Papa cuestionó a Macri por desarmar la ley de medios

El Papa Francisco cuestionó que Mauricio Macri haya desarmado la ley de medios y comparó a su gobierno con el de una dictadura. En la Misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco indicó que las dictaduras adulteran las comunicaciones y que “también hoy, en muchos países, se usa este método: destruir la libre comunicación”.

Luego utilizó un “ejemplo” que no fue otra cosa que una alusión al gobierno de Macri.

“Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación, se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la vida democrática”, indicó el Papa, según Vatican News.

“Luego vienen los jueces a juzgar a esta institución debilitada, estas personas destruidas, condenadas, y así va adelante una dictadura”, disparó el Sumo Pontífice.

“Las dictaduras, todas, han comenzado así, con adulterar la comunicación, para poner a la comunicación en las manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos”, concluyó Francisco.

Las duras palabras del líder de la Iglesia Católica se dan luego de que la ley de aborto obtuviera media sanción en Diputados, con un guiño del presidente, que habilitó el debate por primera vez en la historia argentina. En paralelo, Cambiemos empuja una ley para que el Estado no pague los sueldos de la Iglesia.

Luego de sancionada la ley de aborto no punible, el Papa que había recibido a la gobernadora María Eugenia Vidal para intentar evitar su sanción, tuvo durísimas declaraciones en las que también emparentó a la administración de Macri con un régimen totalitario como fue el nazismo: “¿Vosotros os preguntáis por que hoy no vemos tantos enanos por la calle? Porque el protocolo de tantos médicos -tantos, no todos- es hacer la pregunta: “¿Llegan mal”? Lo digo con dolor. En el pasado siglo todo el mundo se escandalizaba por lo que hacían los nazis para curar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos”, había afirmado.

El Papa incluso estaba a favor de la ley de medios, que permitió que la Iglesia tuviera un canal de televisión. No fue casual que recibiera a Gabriel Mariotto, uno de los mayores impulsores de la ley, por 5o minutos en reunión privada mientras que a otros dirigentes de mayor peso, como el propio Macri, les brindó nada más que 5 ó 10 minutos.

(Fuente: La Política On Line)