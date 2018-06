Denuncian que una deuda pone en riesgo a pacientes

(ADN).- El médico y periodista Claudio Zin, denunció que Río Negro debe unos 16 millones de pesos a laboratorios y obras sociales en conceptos de medicamentos oncológicos, y que ello impide la continuidad de los tratamientos y, en consecuencia, se pone en riesgo la vida de las personas con cáncer.

La denuncia fue realizada el jueves pasado, en el Canal A24, durante la emisión del programa que conduce Eduardo Feinmann.

“Esto en medicina se llama firmar la sentencia de muerte, porque si al paciente oncológico no le das el tratamiento en tiempo y forma, lo estás condenando a muerte” resumió Zin.

El panelista televisivo expresó: “no se si la Provincia tiene un banco de drogas oncológicas o no, pero yo les recuerdo -seguramente no lo saben porque muchas de estas cosas se ignoran en la función pública-, que el Ministerio de Salud de la Nación tiene un banco para asistir a personas que no tienen ningún tipo de cobertura médica, pero pueden ir en auxilio de las provincias en conflicto”.

“Pidan auxilio a Nación, no dejen a la gente sin medicamentos”, exhortó.

Feinmann intervino en el desarrollo de la nota: “se tiran la pelota entre el ministro de Salud, Fabián Zgaib, y el secretario de Salud, Alfredo Muruaga. Señor ministro, señor secretario, señor gobernador… a ustedes les interesan los pacientes oncológicos o no” preguntó. “Gobernador, va a pagar lo que debe o no va a pagar”.

Y recomendó: “lo importante es la salud, la guita va y viene”.