Críticas de Veteranos a los acuerdos por Malvinas

La Confederación de Combatientes de Malvinas rechazó los acuerdos alcanzados entre el Reino Unido y el gobierno argentino por los permisos de explotación de recursos. “Se terminaron de entregar recursos pesqueros, recursos minerales, petróleo”, expresó el director de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos.

En diálogo con Radio Seis, el funcionario puntualizó que “ahora lo que se pretende hacer es darle incluso mayor servicio y bienestar a los ciudadanos de las islas y brindarles la protección que no van a tener dentro de poco del Reino Unido o de Europa, porque el año que viene sale de la Unión Europea y están buscando comerciar en el resto del mundo, y están utilizando a la Argentina como plataforma para desarrollar sus intereses”.

Pablos sostuvo que “el diálogo está muy bien” pero “lo que tenemos que hacer de manera digna y no entregando nuestros recursos porque el único que gana acá es el Reino Unido nuevamente”.

Sus declaraciones fueron consignadas por Bariloche2000. Entre otras definiciones, el ex combatiente aseveró que “la ONU sigue declarando que se sienten a tratar el tema soberanía”. “Todo el mundo insta a los dos gobiernos a que se hable el tema soberanía, pero al Reino Unido no quiere y Argentina parece que no le importa y dice: negociemos otras cosas”, lamentó.

Además, “cuando hablamos de Malvinas, hablamos del punto geoestratégico militar y político. Con este nuevo acuerdo tienen la puerta de entrada a la Antártida asegurada” advirtió.

“Se le sigue haciendo demasiado fácil la situación a ellos pero nosotros no hablamos ni siquiera de soberanía” planteó Pablos.

Por otro lado señaló que el gobierno “reflotó uno de los artículos del acuerdo de Menem-Cavallo del 91 donde Argentina se compromete a cuidar los mares argentinos para que no vengan los buques piratas, pero ¿quién se lleva la concesión de la pesca y el recurso?: ellos” cuestionó.

“Ponemos todo el esfuerzo, la energía y el dinero para cuidar que ellos se queden el recurso, pero ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar de igual a igual?” interrogó.

“Otro punto que consideramos es que la semana pasada terminaron de instalar bases misilísticas que apuntan a todo el continente americano: ya sabemos para qué sirve eso, para amedrentar” afirmó.

“Estamos entregando todos los recursos a la potencia y nosotros no recibimos nada” insistió Pablos.