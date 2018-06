CAME le pide a Macri bajar el costo laboral a las pymes

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió al presidente de la Nación, Mauricio Macri, tasas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas, bajar el costo argentino (sobre todo en materia impositiva laboral) y mayores facilidades de acceso a crédito para poder invertir y crecer.

“En logística tenemos los costos más altos de Latinoamérica”, reconoció Macri y agregó: “Estamos lejos de dar las herramientas que tienen las pymes en la región, pero estamos trabajando para ello, reduciendo los problemas estructurales”. Además habló de bajar impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La entidad respaldó la actualización del tipo de cambio porque permite mejorar la competitividad frente a los países vecinos, pero solicitó que se acompañe con políticas que permitan garantizar la previsibilidad y estabilidad del mercado. “Resulta fundamental reglamentar los artículos 10 y 11 de la Ley Pyme”, dijeron los dirigentes empresarios. La normativa contempla beneficios fiscales e impositivos para las provincias de frontera y las economías regionales.

En un repaso por las medidas del gobierno de Macri orientadas a las pequeñas y medianas empresas, desde CAME recordaron que se puso fin al cepo y se unificó el tipo de cambio, se cambió el mínimo no imponible, se actualizaron los reintegros a las exportaciones después de 15 años y ahora las pymes con deudas fiscales pueden obtener créditos en bancos públicos, se moviliza más turismo, pero por sobre toda las cosas la Ley Pyme, que es considerada histórica para el sector (incluye eliminación de la Ganancia Mínima Presunta, desgravación de inversión en bienes de capital, compensación del Impuesto al Cheque, IVA a los 90 días, etc.) y las leyes de Emprendedores, Compre Argentino, Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia.

“Somos optimistas porque es un gobierno que escucha y dialoga”, remarcó el titular de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, quien reconoció el esfuerzo para enfrentar momentos difíciles”.

Por su parte, el presidente Macri coincidió con Diaz Beltrán en que sólo el 10% de las empresas pymes tienen acceso al financiamiento adecuado y remarcó la importancia del sector en la economía: “7 de cada 10 empleos las crean las pymes. Estoy acá para ayudarlos a crecer”, expresó el primer mandatario.

Por último, los empresarios pidieron focalizar las medidas para tratar de bajar el “costo argentino” y fomentar el consumo.

Participaron, además, los ministros de Producción, Dante Sica, del Interior, Rogelio Frigerio y de Trabajo, Jorge Triaca que le adelantaron a los empresarios las siguientes medidas:

-La confección de un nuevo proyecto de Ley PyME, que buscará potenciar la norma vigente, para impulsar el crecimiento y competitividad de las empresas argentinas.

-Extensión del Ahora 3, 6, 12 y 18 hasta diciembre con tasa subsidiada. Se trabajará con CAME y los bancos en un programa para fortalecer el consumo en ciudades de frontera.

-Relanzamiento de línea de inversión productiva al 29% anual a través del Banco Nación.

-Reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.

-Adelanto de la reforma tributaria para el sector y fomento al empleo registrado: Se adelanta 2 años el mínimo no imponible en contribuciones patronales para comercios minoristas que estén registrados en la Ley PyME, radicados en zonas de frontera. La medida alcanza 8.100 establecimientos y 40.000 puestos de trabajo. Se trata de un esfuerzo compartido con las provincias ya que estará disponible solo para aquellas provincias con alícuotas de Ingresos Brutos para comercio minorista de hasta 3% en 2018. Será para los departamentos de frontera alcanzadas por la medida son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

-Tope de alícuota de las ART para PyMES .

CAME recordó que la entidad nuclea a 1.544 Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones Industriales, Comerciales, Turismo, Servicios, la Construcción, la Producción y los Jóvenes y Mujeres empresarios de todo el país, representando a 520 mil pequeñas y medianas firmas.

La entidad destacó que el Consejo Directivo de la entidad representa a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el 80% de los dirigentes del interior del país.