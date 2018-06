Arroyo: No pertenezco a este proyecto político

(ADN).- Continúa recalentándose la interna en Juntos. El legislador Ricardo Arroyo destacó que ya no es parte del oficialismo de JSRN. Criticó al presidente de la bancada Alejandro Palmieri y denunció que “mis colaboradoras tuvieron que abandonar el edificio” y que “el martes en la comisión de Presupuesto que integro, no fui notificado y estando acá en Viedma no pude participar”. Agregó que “por pedido del presidente del bloque, el secretario legislativo me pidió que deje este lugar del recinto” y con sorna dijo que “parece que el presidente del bloque perdió mi teléfono”.

De todos modos indicó que “lo mío no es una cuestión administrativa, deme un lugarcito en un pasillo y pongo un escritorio”. Luego dirigiéndose al vicegobernador manifestó que “usted dice que sigo perteneciendo a este proyecto político, pero le tengo que decir que no, que a este proyecto político no”.

Al reiterar sus diferencias con las políticas de la administración de Weretilneck, puntualizó que “en esta sesión se va a armar una arquitectura financiera para el aumento de las tarifas mientras que por otro lado se sacan impuestos a los que más tienen” y agregó que “vine a ocuparme de las minorías”. Reiteró que “no estoy en el proyecto político que intenta avalar la muerte de un joven rionegrino de una forma vil, artera, como Nahuel”.

Arroyó abundó en críticas al señalar que “pertenecí a un proyecto político que tenía como bandera los derechos humanos y este proyecto está persiguiendo a un juez solamente porque defiende los derechos humanos”.

Sobre JSRN dijo que “sus principales figuras, su círculo rojo anda más preocupado por ver que las licitaciones sean para sus amigos que por la disparada del dólar que va a condicionar a las futuras administraciones”.