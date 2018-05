UnTER denunció las falencias edilicias de las escuelas

(ADN).- El gremio docente hizo un repaso de las falencias edilicias escolares en varias ciudades de la provincia, e indicó que hay comunidades educativas en conflicto. Además se quejó por la falta de respuestas del Ministerio de Educación.

Por esta situación, la UnTER emitió un comunicado que expresa:

“Años de reclamos, promesas incumplidas, falta de resolución a la problemática edilicia por parte del gobierno, son las causas principales por las que diferentes comunidades educativas se encuentren en conflicto. Reclamos presentados por el Departamento de Salud en la Escuela de UnTER, en paritarias y reuniones de comisión, sin lograr respuestas adecuadas.

El estudiantado ha sido protagonista de sendos reclamos en la ESRN 82 de Sur Medio, CET 14 de Allen , ESRN 72 de Cinco Saltos; que ponen en discusión las falencias del Ministerio en materia edilicia. Movilizaciones y sentadas pacificas, permanencias en los establecimiento permitieron visibilizar los reclamos, acompañadxs por madres y padres , descreídos ante tantas promesas incumplidas.

Allen, años sin respuestas

En Allen, la comunidad del CET 14 continúa con un reclamo que ya cumple 10 años, por un edificio propio completo, presupuesto para modalidad, seguridad frente a los sucesivos robos de animales e insumos agropecuarios.

Luego de numerosas movilizaciones, se obtuvieron respuestas parciales. Sin embargo, pese a los anuncios del ministerio, la última parte de la ampliación quedó inconclusa. Existe un compromiso verbal de la Ministra Mónica Silva, que se licitará en 90 días, pero, con el historial de dilaciones por parte del CPE, es difícil de creer, sin un compromiso por escrito; por esta razón lxs estudiantes determinaron en asamblea sostener el estado de alerta y movilización.

La escuela Primaria 153, no tiene clases desde el 20 de abril. La presencia de roedores fue el detonante, para que madres y padres se organizaran para terminar con las irregularidades edilicias que siempre se reclamaron, pero nunca se resolvieron

A partir de la movilización, el ministerio debió suspender la actividad escolar , comenzar una plan de obra, que será monitoreado por una comisión de seguimiento. En este marco, la situación se agravó por la detección de graves fallas en la red de gas, por consiguiente, no hay fecha cierta para el reinicio de clases.

Situación similar atraviesa la Escuela Primaria 23, con clases suspendidas hace una semana por pérdida de gas, que se suma a los reclamos por las fallas edilicias que provocaron grietas pronunciadas, baños deteriorados, falta de extintores , entre otros problemas.

Situada en un edificio fundado en 1931, es parte de la historia de Allen, que merece un presupuesto acorde para su mantenimiento. Por ello, la comunidad educativa continúa su lucha por una escuelas en condiciones dignas, sin riesgos potenciales.

Permanencia pacifica en Sierra Colorada

La comunidad de la ESRN 82 de Sierra Colorada , lleva diez días de permanencia pacífica, hartos de reclamar frente a la falta de mantenimiento, y de la infraestructura necesaria para el desarrollo pedagógico de la modalidad elegida a partir de la transformación de la educación secundaria.

Luego de dos años de reuniones y promesas incumplidas, el 3 de mayo se decidió en asamblea, la permanencia con el objetivo de lograr la construcción del laboratorio , dos aulas y baños para SUM. En principio, se logró el compromiso de la Ministra de reacondicionar las instalaciones del ex Jardín 82, hasta la culminación de la obra requerida.

El gobernador Weretilneck informó la presencia del Secretario de educación, Juan Carlos Uriarte para dar las precisiones necesarias. Sin embargo, el pasado viernes 11, brilló por su ausencia. Esto aumentó el malestar de la comunidad, que decidió mantener la medida hasta obtener respuestas concretas.

Abandono en la ESRN 72 de Cinco Saltos

En la ESRN 72 de Cinco Saltos, el abandono se trasluce en cables sueltos, riesgo eléctrico, falta de luminarias, grietas pronunciadas, matafuegos vencidos, escaleras sin seguridad. Implica que más de 700 estudiantes y un centenar de trabajadorxs están en riesgo. Por ello, la comunidad se encuentra movilizada.

La seccional UnTER Cinco Saltos junto al Departamento de Salud en a Escuela, exigieron una inspección ocular a la Subsecretaría de Trabajo, que confirmó las denuncias presentadas. En este marco, desde el sindicato se requirió a la Coordinación zonal, plan de obra con plazos de ejecución, seguimiento y certificación de obras.

Comunidades en alerta en Villa Regina, Mainqué y Viedma

En Villa Regina, la ESRN 70 comparte edificio con CEM 83. Desde febrero se presentaron numerosos reclamos por la anulación del laboratorio y la sala de artística, provocada por una pérdida de agua. Sumado al riesgo eléctrico generado por cables sueltos en las cajas de enchufes, el arreglo urgente del ascensor, la falta de salidas de emergencia en la planta alta y puertas antipánico.

Madres y padres realizaron presentaciones, ante el coordinador Carlos Correa, quien no puede dar precisiones sobre finalización de obras.

La comunidad de la Escuela Primaria 225 de Mainqué, continúa en alerta y movilización porque no lograr una solución definitiva ante la falta de regularización en el transporte, recorte en la provisión de alimentos frescos, falta de agua por cortes de luz, sin respuesta para la construcción de dos baños para estudiantes, faltan matafuegos y otras refacciones necesarias para garantizar la seguridad e higiene. Los continuos reclamos de madres y padres llegaron tanto a la Ministra como al Gobernador, que hicieron sendas declaraciones comprometiéndose a dar soluciones, pero no terminan de convencer ya que no son los primeros anuncios que se hacen y ninguno se concretó.

En Viedma, madres y padres de la ESRN 80 impulsan un recurso de amparo, luego de la masiva sentada que se realizó frente al edificio que comparte con la ESRN 4 por mejoras en el edificio, arreglo del salón de usos múltiples, calefactores, heladera y luminarias , entre otras exigencias.

Desde UnTER reivindicamos la decisión de las comunidades de organizarse en defensa de los derechos de enseñar y aprender en condiciones dignas. Advertimos que continuaremos acompañando cada reclamo, en todas las instancias necesarias, hasta que el estado cumpla con su obligación de garantizar las condiciones de seguridad higiene y habitabilidad en las escuelas”.