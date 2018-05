Tarifas: Peña confirmó que el Gobierno vetará la ley

Mauricio Macri “seguramente” vetará la iniciativa en caso de que se convierta en ley. Así lo admitió el jefe de Gabinete Marcos Peña, al cabo de la reunión en la que el Presidente trazó la estrategia a seguir ante la maniobra encabezada por sectores del peronismo y otros bloques no oficialistas.

Minutos después de finalizada la reunión de coordinación, Peña expuso que “el dictamen de la oposición es inviable en términos fiscales” y representa “una gran irresponsabilidad” por parte de la oposición. Es que, tal como contó este diario, en el oficialismo estiman que el costo fiscal del proyecto gira en torno a los $225 mil millones, ya que prevé retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas de los servicios públicos y, además, impide aumentos durante 2018 y 2019.

“Seguramente si sale así, terminará siendo vetado. No creemos que haya un espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro la posibilidad de desarrollo que necesitamos los argentinos”, indicó Peña en diálogo con radio La Red.

“Hay un Presupuesto votado y ese margen no lo podemos correr. No es una propuesta racional y creemos que la mayoría de los gobernadores lo saben”, agregó Peña, que no dio vueltas a la hora de pedir que los mandatarios “hablen con los diputados”. “Los gobernadores peronistas que quieren tener un rol importante deben decirlo, esperamos que asuman el liderazgo. Hay sectores que no tienen nada que perder y quieren desestabilizar”, reforzó, en alusión a legisladores kirchneristas y un sector del peronismo que no tienen responsabilidad de gestión e impulsan el proyecto.