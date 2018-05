Promueven el reposicionamiento del CURZA

(ADN).- El 19, 21 y 22 de mayo se llevarán a cabo las elecciones en la Universidad Nacional del Comahue para renovar autoridades y consejeros en representación de todos los claustros: docentes, no docentes, graduados y estudiantes.

En el CURZA, se conformó el FTC (Frente para Transformar el CURZA), un espacio interclaustros integrado por docentes, graduados, estudiantes y no docentes que lleva a Hernán Pose y Marina La Vecchia como candidatos a Decano y Vicedecana, respectivamente.

Desde el FTC, ven con preocupación cómo en estos últimos años no hubo ningún proyecto coherente para pensar el CURZA.

“No puede ser que hayamos gastado más presupuesto que el de todos los proyectos de extensión juntos para traer expertos que diagnostiquen el CURZA, teniendo las capacidades para hacerlo nosotros mismos, y encima que un año y medio después no tengamos ni noticias ni plan”, sostienen.

A través de un documento público dan a conocer las propuestas del Frente centradas principalmente en un reposicionamiento del CURZA en la región y en la UNCo, en la creación de un Plan integral e Interdisciplinario, la definición de una política clara de Investigación y Extensión, activa y abierta a la comunidad, el fortalecimiento de las trayectorias formativas de estudiantes y graduados, la promoción del bienestar y la autonomía de los Estudiantes y la creación de una Secretaría General, cuyo objetivo es la transparencia en el uso de los recursos del CURZA, presentando balances periódicos sobre el uso y las prioridades que se les otorgaron.

El documento:

“El Frente para Transformar el CURZA es producto de la lucha diaria en las aulas, en los órganos de cogobierno, en las diferentes carreras y en la calle; en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y comprometida con la comunidad. Es el resultado de la unidad en la acción de docentes, estudiantes, graduados y no docentes; que vemos con preocupación cómo los personeros que nos llevaron a la crisis en que el Centro Regional está inserto hace cuatro años, nos quieren volver a vender espejitos, mejor dicho globitos (amarillos) de colores, incluso copiando las propuestas que nosotros venimos sosteniendo desde tiempo atrás.

Vemos con preocupación cómo en estos años no hubo ningún proyecto coherente para pensar el Centro Regional, cómo iniciativas interesantes surgidas de los departamentos docentes o proyectos de investigación y extensión se vaciaron de contenido o se mal implementaron por las pujas personales que hicieron de la acción de gobierno algo incoherente y sin vinculación, por no decir directamente que nos llevaron al desgobierno. Queremos un gobierno unido y con ideas claras, no un gobierno de burocracia y secretarios.

Necesitamos un proyecto que renueve democrática y participativamente ese staff permanente que gobierna el CURZA a través de presiones más allá de los cargos que ocupen. No puede ser que hayamos gastado más presupuesto que el de todos los proyectos de extensión juntos para traer expertos que diagnostiquen el CURZA, teniendo las capacidades para hacerlo nosotros mismos, y encima que un año y medio después no tengamos ni noticias ni plan.

En estas horas decisivas no te dejes confundir por alianzas bajo una piel de cordero. Lo que está en juego es mucho. Personajes locales del Pro declaran defender la Universidad Pública, pero sabemos que ello implica una idea del Estado, de lo público y de la Universidad que ellos no tienen y que además ponen en riesgo con sus decisiones”.

Proyecto de gobierno

Reposicionar nuestro Centro en la Región y en la UNCO

-La UNCo es una Universidad extendida a lo largo de tres provincias y en este sentido los Centros Regionales deben dejar de pensarse y ser pensados como facultades. El CURZA tiene capacidades docentes y administrativas para ser boca de entrada de las diferentes ingenierías y de las carreras humanísticas y sociales.

-Reposicionar nuestro Centros Regional contribuirá a hacer más eficientes nuestros recursos, a ampliar la oferta académica y favorecerá la inserción de muchos jóvenes de nuestra comunidad.

-En el contexto de la crisis que hoy padecemos, una política de reposicionamiento del CURZA garantiza los derechos de muchos jóvenes que no pueden radicarse en otras ciudades para estudiar.

-Por ello, también queremos fortalecer las áreas de educación a distancia y acrecentar nuestra oferta de carreras a término en distintas localidades pero con responsabilidad y sin descuidar la calidad académica con que las brindamos.

-Establecer convenios con el Ministerio de Educación de la Provincia para la formación permanente de los docentes de Educación Media en distintas áreas y para el reconocimiento de la figura de Graduado en Formación Docente. Está acción contribuiría a una mejor articulación entre los diferentes niveles educativos y elevar la calidad de la formación de los docentes de la región que actualmente sólo disponen de cursos enlatados privados, excesivamente costos y de escaso nivel académico.

“Acá te presentamos las propuestas principales de nuestro Frente y estamos dispuestos a llevarlas adelante y no solo declamarlas. Desde otras listas se apropian de algunas, nosotros nos preguntamos ¿Por qué no lo hicieron durante estos cuatro años?”.

Crear un Plan integral e Interdisciplinario del CURZA

-Proyectar un Plan Integral que abarque todas las disciplinas y supere la fragmentación con la que hoy se piensan las carreras del CURZA.

-Acompañar la regularización de los docentes de enfermería, propiciando la autonomía académica y administrativa de la carrera, poniendo en funcionamiento los órganos representativos y de debate en su interior.

-Crear un Centro o Departamento de profesorados, a fin de fortalecerlos; replanteando, coordinando y actualizando sus planes de estudios (que están actualmente inarticulados y son extremadamente largos porque fueron pensados más en función de los cargos docentes que de las necesidades de los Estudiantes).

-Fortalecer la dirección de posgrado que permita planificar y ampliar la oferta de cursos desde la interdisciplinariedad y con el objetivo de mejorar la calidad académica de nuestros docentes y graduados.

-Garantizar la implementación efectiva de la Carrera Docente y contribuir a la formación permanente de los mismos.

-Propiciar encuentros institucionales de todos los docentes a fin de reflexionar críticamente sobre nuestra propia práctica y sobre el funcionamiento y la comunicación del Centro Regional.

-Superar la visión utilitarista y tecnocrática de pensar a los docentes como “recursos humanos” y a los estudiantes como “insumos”. Queremos una formación de calidad, crítica e integral tanto de docentes como de estudiantes.

-Implementar reuniones periódicas de docentes por áreas dentro de los Departamentos a fin de coordinar e integrar programas y de fortalecer los equipos de cátedra

Crear una política de Investigación y la Extensión de calidad y activa en la comunidad

-Llevar adelante una política de investigación que promueva el pensamiento crítico y que colabore en la vinculación de los proyectos con las cátedras y con otras esferas de la universidad.

-Promover la investigación y extensión de problemas surgidos del medio, para ello es necesario una política deinserción decidida en nuestra comunidad.

-Articular estrategias de investigación, extensión e o intervención con organizaciones, movimientos y actores sociales diversos.

-Institucionaliza la comunicación a través de la creación de la Secretaría de Extensión y Comunicación.

-Garantizar una política de comunicación interna y para con la comunidad a través de la revalorización del Prensa CURZA

Fortalecer una formación de calidad y crítica de nuestros estudiantes y graduados

-Recuperar la planificación abandonada de Curso de Ingreso articulado, que brinde un diagnóstico de las dificultades de nuestro ingresante y que colabore en el paso del secundario a la universidad. No podemos sostener el mamarracho improvisado en que lo convertimos en los últimos años.

-Generar un plan de ingreso que se extienda durante el primer año y acompañe a los estudiantes fortaleciendo sus aptitudes para la lectura y escritura de textos académicos.

-Institucionalizar el papel de los estudiantes avanzados como tutores de pares.

-Generar reuniones periódicas de los docentes de primer año para desarrollar y evaluar estrategias de retención y acciones para fortalecer las competencias de los estudiantes.

-Incentivar la incorporación de los estudiantes en los Proyectos de Investigación y Extensión.

-Diseñar un plan permanente de apoyo a nuestros estudiantes en su proceso de tesis.

-Propiciar y acompañar a nuestros estudiantes en la presentación a becas.

Promover la integración, el bienestar y la autonomía de los Estudiantes.

-Fortalecer el área de bienestar estudiantil haciendo hincapié en la accesibilidad.

-Crear un área específica que atienda los problemas de violencia institucional y de género.

-Gestionar el incremento paulatino de las Becas Estudiantiles de ayuda económica y de Residencias.

-Asegurar la condiciones edilicias de las Residencias Estudiantiles

-Colaborar con la Autogestión Estudiantil de la Fotocopiadora

-Apoyar el proyecto de Autogestión Estudiantil del Bar Universitario.

-Planificar una política integral y transversal para la formación y práctica de actividades culturales al interior del centro regional. Promover ciclos de cine, teatro, literatura, entre otros.

-Poner en valor y funcionalizar el terreno de la Universidad a fin de promover actividades recreativas y deportivas que integren a los estudiantes.

-Gestionar el transporte para la salida a campo en forma regular y segura y acorde a cada carrera.

Crear una Secretaría General

-La creación de la secretaría general tiene como propósito tener un secretario preocupado únicamente por la generación, gestión y administración de los recursos. Un secretario que recorra las dependencias de todos los niveles públicos y de nuestra propia Universidad para gestionar recursos específicos, y de esa manera solucionar los problemas edilicios y de puesta en valor de nuestro predio.

-La generación de esta Secretaría tiene como objetivo la transparencia en el uso de los recursos propios, presentando balances periódicos sobre el uso y las prioridades que se les otorgaron. Hoy nos encontramos ante una nebulosa sobre su uso y prioridades que nos llevan a no haber podido arreglar en cuatro años los techos que se llueven.