Marcha y denuncias. Se tensa la pelea de UPCN y el gobierno

(ADN).- “Si quieren jugar a la política, jugaremos”. Así se expresó hoy el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, quien confirmó que el miércoles marcharán a la Legislatura cuando se trate el proyecto del gobierno de modificación al Consejo de la Función Pública. Vaticinó que habrá unos mil manifestantes y denunció que Vía Bariloche no quiso cotizarle al gremio un viaje a Viedma. “Tengo ganas de joder” dijo, y adelantó que esta semana habrá una “fuerte denuncia” contra la administración provincial.

El mandamás de UPCN habló con radio La Puntual. Sobre el proyecto que trata la Legislatura indicó que “no tenemos inconvenientes en que se sume a ATE a la Función Pública”, pero sí “queremos que se respeten las mayorías y minorías, que la conformación de los espacios sea por representación y cantidad de afiliados”.

Es por ello que hoy mantendrán reuniones con los diferentes presidentes de los bloques y tienen previsto ir a las comisiones. Frente a la convicción que el proyecto saldrá, esperan poder introducir esa modificación, ya que aseguran que la iniciativa de la Casa de Gobierno “es caprichosa”. Y aseguran que el reparto tendría que ser tres a uno.

Respecto a la marcha, Scalesi expresó: “estamos en una disyuntiva: hay gente enardecida, que quiere manifestarse, no por esta ley, sino por los magros aumentos”. Dijo que está prevista una convocatoria de mil afiliados en las calles, porque “al recinto no te dejan entrar”. Y denunció que la empresa de colectivos Vía Bariloche, le negó a UPCN cotizar viajes. “Para ustedes no hay micros”, le dijeron al dirigente.

El Secretario General, aseguró que la respuesta de la empresa está íntimamente ligada a la relación con el gobierno, a quien acusó de politizar el debate sindical. “La ley surge porque no aceptamos la oferta salarial” indicó y recordó que el gobernador “usó” a ATE para castigar a UPCN y se alió a “un personaje “está procesado, que no puede prender ni un fósforo”.

Scalesi aseguró que “el gremio no tiene padrinazgos políticos, pero dijo que “si quieren jugar a la política, jugaremos”, y advirtió que esta semana habrá una “denuncia fuerte” contra el gobierno.

¿Tiene expectativas políticas?, se lo consultó. “No. Tengo ganas de joder”, respondió.

Por último, dijo que espera que este año se cumpla con la reapertura del debate salarial en septiembre, “pero no creo”. “Tampoco lo hicieron los últimos dos años, a pesar del compromiso”. “Van a declarar a la provincia en emergencia”, adelantó.