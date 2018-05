Lopez y Abramovich a juicio por abuso sexual

(ADN).- Rubén López, ex legislador provincial por JSREN y titular del Sindicato de la Fruta y Luis Abramovich, ex jugador de Boca Juniors, serán juzgados por un caso de abuso sexual, donde se encuentran acusados en calidad de autores. El juicio comenzará en un plazo no menor a diez días y no mayor a dos meses, según la información de la Justicia.

En la audiencia de hoy, el juez Guillermo Baquero Lazcano, rechazó un pedido de sobreseimiento en favor de los sujetos argumentando la caducidad de la acción y también, un segundo planteo referido al vencimiento de los plazos procesales.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2016 cuando la víctima trabajó en una fiesta organizada por la Peña de Boca, a la que asistieron los dos imputados. Posteriormente la víctima junto a dos mujeres y tres hombres –entre López y Abramovich- habrían asistido a un local nocturno de Cipolletti y posteriormente al domicilio particular del titular del sindicato de la fruta.

En el interior de la vivienda, los sujetos habrían abusado sexualmente de la joven aprovechándose de su estado producto por la importante cantidad de alcohol que habría ingerido.

Entre los testigos de la fiscalía se encuentran tanto la víctima como así también una de las jóvenes que se encontraba con ella al momento de sucedidos los hechos. Además los representantes del Ministerio Público Fiscal convocarán al juicio a distintas personas, a las que la víctima les contó lo sucedido, días después de haber sufrido el incidente.

La defensa de los dos acusados, por su parte, ofrecieron de forma conjunta una serie de testigos entre los que se encuentran personas que se hallaban el lugar y del momento en el que se habrían suscitado los hechos, además de peritos psicólogos y médicos forenses.

El Juez de Juicio que presidió la audiencia, Guillermo Baquero Lazcano, dictó el correspondiente auto de apertura a juicio en un debate que deberá realizarse en un plazo no menor a dos semanas y no mayor a dos meses y en la oportunidad se escucharán más de una veintena de declaraciones tanto de la acusación como de la defensa.

Pedidos de sobreseimiento

Ambas defensas plantearon la caducidad de la instancia y consideraron que debía procederse al sobreseimiento de ambos. Particularmente, el abogado Guillermo Oviedo consideró que la fiscalía no había impulsado la investigación desde la revocatoria de la falta de mérito dictada en julio del año pasado hasta la actualidad.

Puntualmente sobre esto, la fiscalía recordó que el proceso se inició bajo el viejo código de procedimiento penal y que se debió re acondicionar las evidencias de cara al nuevo proceso penal, acusatorio, adversarial y oral.

En este punto, remarcó que se debieron realizar nuevas entrevistas con los testigos del caso y que eso conllevo un minucioso trabajo de análisis del valor de cada uno de las declaraciones. Por otro lado, puso en conocimiento que meses atrás hubo un pedido expreso de la víctima de retrasar el avance del proceso puesto que la misma cursaba un embarazo de riesgo y que no se sentía en condiciones de prestar declaración en caso de avanzar al debate oral y público.

El Juez de Juicio, atendió a lo expuesto por la fiscalía y rechazó el pedido de sobreseimiento intentado por al defensa.

Por su parte, el abogado Pablo Iribarren también planteó que el plazo procesal en el cual se solicitó la audiencia de control de acusación se encontraban vencido, a lo que el magistrado tampoco hizo lugar.