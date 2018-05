(ADN).- “He decidido abandonar el bloque de Juntos Somos Río Negro”. La frase terminó de salir de la boca de Ricardo Arroyo y el silencio se apoderó del Parlamento. “No se puede ser miembro de un bloque del oficialismo y votar en contra, y tener visiones encontradas con proyectos que tienen autoría del Poder Ejecutivo”, justificó. Lo hizo en medio de su argumentación del voto negativo al proyecto de adhesión a la ley nacional de obras con Participación Público Privado (PPP).

“No puedo ir contra de mis convicciones políticas. No puedo renunciar a mis convicciones” aseguró. El legislador indicó que “esta situación (votar en contra) lleva a la desconfianza”. Y “cuando hay desconfianza es un camino sin retorno” porque “la desconfianza es lo peor que puede pasar en un grupo” evaluó.

Y mirando al vicegobernador, afirmó: “Señor Presidente, voy a seguir defendiendo los principios inaugurales de Juntos de defender los intereses de los rionegrinos y de la provincia”.

Arroyo tomó la palabra después de su par, Lenadro Tozzi (impulsor del proyecto), quien fue el miembro informante del oficialismo y arengara su aprobación.

“No me gusta que en la discusión política haya inexactitudes” disparó Arroyo y comenzó a señalar las “incongruencias” del discurso de Tozzi, respecto de las bondades del PPP y, especialmente, criticando la idea que dejó el legislador sobre que si no aprueba el proyecto, hay varios puestos de trabajo en riesgo porque muchas obras en marcha pueden paralizarse.

“Las asociaciones entre los sectores publico y privado existe desde siempre” recordó, en relación a la modalidad del entendimiento entre el Estado y las empresas en la obra pública. Y aseguró que “ninguno de los proyectos en marcha en Río negro están bajo el régimen PPP” por lo que “si este proyecto no se vota o se modifica, no pone en riesgo la continuidad de las obras”, subrayó.

“Esta ley deja sin efecto parte del código civil, la ley de obra pública, y la ley de concesiones de obra pública” denunció Arroyo. Y afirmó que “esta es una ley que tiene privilegios para las empresas” como los que surgen de la firma de un decreto del Presidente de la Nación mediante el que “quitó el impuesto de ganancias e IVA a las empresas que apuesten al PPP”.

“Yo no voto por votar, trato de justificar mi voto”, sentenció. “Llegamos a la segunda vuelta. Es uno de los días más tristes de mi vida política. Yo pensaba que podíamos hacer algunas modificaciones en este proyecto, pero creo que no es necesario porque esta ley directamente no va a funcionar” dijo. Y evidenció: “Argentina va al FMI porque se le acabó la posibilidad de endeudamiento”.

“Ratifico mi voto negativo”, cerró.