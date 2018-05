(ADN).- “La receta de Macri la aplica Weretilneck. Se están abrazando al mismo sistema, están haciendo el ajuste con los trabajadores” denunció Juan Carlos Scalesi. El líder de UPCN alertó sobre la situación crítica de los empleados estatales. “Hay un estado desesperante de la gente”. “Muchos no tienen ni para comer”.

Scalesi reclamó aumentos salariales y volvió a criticar el acuerdo de ATE: “No nos equivocamos y no firmamos. Por eso ahora podemos mirar a la cara al gobierno y decirles que nos mintió” dijo en diálogo con radio La Puntual. “La inflación va a ser peor que el año pasado” vaticinó, y recordó que “el aumento de 2017 fue del 23,5% y nos quedamos cortos”.

El secretario General de UPCN, subrayó que “hubieron jugadas malintencionadas para engañar a la gente. En el primer semestre el aumento será de entre 600 y 1.500 pesos dependiendo de la categoría”, adelantó. Y aseveró que “estamos en una situación difícil. A la gente no sólo no le alcanza para pagar las tarifas, sino que no le alcanza para poder comer”, advirtió.

Scalesi consideró que “se podrán adelantar tramos, pero lo que se perdió en estos meses… cómo se le paga al trabajador”. “Los impuestos subieron el 46%, el agua aumentará el 110%”.

“La receta de Macri la aplica Weretilneck. Se están abrazando al mismo sistema, están haciendo el ajuste con los trabajadores. La provincia habla de superávit pero los trabajadores no tienen ni para comer”, analizó. “Ya no solo en el sector público, también en el privado. Los grandes capitalistas nunca pierden. Cuando las empresas ven que se achican sus ganancias despiden trabajadores”, indicó.

El dirigente sindical dijo que “la receta de Nación es la de FMI”. Y expresó que “se sabía lo que iba a venir. El Presidente no cumplió con casi nada de lo que prometió en campaña” se quejó.

Scalesi pasó un anuncio: “tenemos el derecho a huelga, podemos hacerlo”, pero dijo que “no le vamos a dar el gusto al gobierno de descontarnos un día, porque la gente no tiene para comer” insistió.

Por último, alertó que a nivel nacional “la CGT está preparada. Seguro que habrá un paro nacional. Hay un estado desesperante de la gente, que va a salir sola a la calle. Por eso creo que la CGT va a acompañar”.