El Plan Castello y las obras para Viedma

(ADN).- La inclusión de obras para Viedma dentro del Plan Castello, aún deja mucha tela para cortar y la controversia entre el municipio capitalino y el Concejo Deliberante que no autorizó un endeudamiento en dólares para asfalto en la capital provincial abrió un debate que a decir del legislador del FpV Raúl Martínez, tiene mucho de “hipocresía y oportunismo político barato”.

El diputado peronista y ex dirigente de la UOCRA, en declaraciones a radio VyP, fundamentó sus dichos al señalar que el gobernador que decidió no llevar adelante la segunda etapa del Plan Castello por el aumento del dólar, ahora critica a la oposición por no apoyar un endeudamiento en dólares al municipio, a la vez que recordó que el intendente José Luis Foulkes, tampoco se preocupó en su momento por pedir obras para la capital provincial y destacó que siempre “desde el bloque del FpV reclamamos por estas inversiones”.

“Hay que terminar con la hipocresía y este oportunismo político barato porque nosotros cuando -en la discusión legislativa- planteamos lo de los edificios en Viedma, lo hacíamos en base a cuatro ejes, que tuviera un alto componente de ocupación, el segundo que provocara una reactivación en el mercado local importante, que dichas obras nos permitieran terminar con el tremendo gasto de alquiler para el funcionamiento de organismo y por último que el ahorro de estos alquileres nos permita de alguna manera la devolución del crédito o sea que los cuatro ejes se compatibilizaban para la toma de la deuda para el caso de Viedma”, manifestó Martínez.

Tampoco eludió responder a los argumentos utilizados por el gobernador Weretilneck y el intendente Foulkes, en cuanto a la necesidad de generación de fuentes de trabajo y dijo: “Si me tengo que definir entre el endeudamiento y el hambre de los compañeros que no tienen trabajo hoy, no voy a tener ninguna duda de que lado voy a estar”.

Raúl Martínez también señaló que de los tres edificios públicos proyectados para Viedma en el boceto original del Plan Castello sólo uno, el del IPROSS, quedara en la primer etapa, mientras que los otros dos quedaron para una eventual segunda parte que ya fue dejada en standby por el gobernador Alberto Weretilneck, por la suba del dólar, el rumbo económico del país y la lectura que hacen de esto los mercados internacionales.

Ahora, según explicó el legislador del FpV, que la Comisión de Priorización del Castello, integrada por 11 legisladores, 5 de JSRN, 4 del FPV, uno de la UCR y uno del Frente Progresista, analizará ahora un pedido de la UOCRA Atlántica para los fondos remanentes de las licitaciones que ya se realizaron en el marco del Plan Castello, puedan destinarse a la construcción de los edificios del Ministerio de Educación y del PROFARSE, con el fin de generar trabajo en el sector.