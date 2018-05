Detienen en Chubut a ex funcionarios de Das Neves

(ADN).- La Unidad de Investigaciones de la Procuración General de Chubut, con el apoyo de personal policial, detuvieron a primera hora de este mañana a tres ex funcionarios provinciales y a al menos siete empresarios vinculados a la obra pública. Además, fue detenido una persona vinculada a Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Los procedimientos fueron realizados en las cinco ciudades más importantes de la provincia, con más de 200 efectivos policiales afectados.

El Diario Jornada de esa provincia, publicó que los ex funcionarios son los ex ministros de Economía Víctor Cisterna y Pablo Oca, y el ex secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero. En tanto uno de los empresarios detenidos es de Comodoro Rivadavia.

Los empresarios investigados son Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione (Comodoro), Esteban Torraca (Comodoro) y Oscar Peña (Esquel) y Patricio Musante. Además, se detuvo al periodista de Comodoro Andrés Ninin, vinculado a Canal 9 de Comodoro Rivadavia

El operativo, denominado “Revelación”, está relacionado a investigaciones que se realizan por el caso de retornos de la obra pública y sobresueldos a cargo de los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz y se llevan a cabo detenciones dispuestas por el juez penal Sergio Piñeda.

La audiencia de apertura de investigación y control de detención sería el jueves en la sala del Superior Tribunal de Justicia en Rawson. Se les imputará a todos los detenidos el delito de “asociación ilícita.”