Chacareros plantearán el estado de alerta y movilización

(ADN).- La Federación de Productores Frutícolas de Río Negro y Neuquén realizan hoy su asamblea en Villa Regina, para debatir sobre la difícil realidad del sector, reclamar medidas a los gobiernos nacional y provincial, y definir acciones a seguir si no hay repuestas.

Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores de Fernandez Oro, adelantó que planteará en declarar el estado de alerta y movilización, y el desarrollo de medidas de acción gremial.

El productor también exigirá:

-La Urgente aprobación en el Congreso de la Ley del Instituto de la Pera y la Manzana* donde anualmente se establece el Precio de la Pera y la Manzana, que no podrá ser inferior al Costo de Producción más una utilidad.

-La Urgente Compensación (Reintegro al Productor) por parte del Gobierno Nacional, de la diferencia entre el Costo de Producción y el Precio que recibe por sus Peras y Manzanas.

-Retrotraer las tarifas a valores anteriores a enero de 2018.

-No pago de impuesto: “La Fruticultura está en Emergencia Económica (Ley Nacional Nro. 27354 del año 2017) no debe pagar Ingresos Brutos en toda su cadena pero siempre lo termina pagando la fruta”.

-Se deben quitar las trabas e impuestos para que los Productores puedan comercializar libremente su fruta en el mercado interno.