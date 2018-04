(ADN).- El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, recibió a los productores del Alto Valle. Fue en la sede de la Secretaría de Fruticultura, en Allen. Estuvo junto a su par rionegrino, Alberto Diomedi. Volvió a plantear acciones de competitividad, y afirmó que durante estos últimos años, “se comprobó que tener una economía cerrada no sirve”.

“La propuesta es ganar todos los días algún punto en la competitividad” planteó el funcionario nacional, quien después de tomar contacto con los chacareros dijo: “Me parecía importante conocer la actualidad de los productores, que nos plantearon los problemas que ya conocíamos: el costo laboral, de la energía, logística, infrestructura, acceso al mercado y financiamiento”.

En ese sentido, confirmó que la próxima semana “nos volveremos a juntar con la mesa y haremos una devolución, pero la propuesta es ganar todos los días algún punto en la competitividad” y agregó: “Ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos, nosotros como Gobierno debemos mejorar condiciones y debe haber un compromiso por parte de todos los eslabones de la cadena para que haya formalidad sanitaria, laboral e impositiva”.

“De esa manera se puede producir más, satisfacer al mercado interno y a la exportación y generar más ingreso de divisas. Y de la mano de eso, se logra inversión, empleo formal y arraigo”, sostuvo.

En diálogo con la prensa, Etchevehere confirmó que “se va a estudiar” la posibilidad de prorrogar la emergencia frutícola: “En estos días vamos a contestar ese planteo”.

“Se comprobó que tener una economía cerrada no sirve. Tenemos que avanzar de tal manera de no perjudicar la mano de obra, ni el agregado de valor fronteras adentro. De esa manera, vamos avanzando junto con todos los eslabones de la cadena. Y no es ningún invento, todos los países quieren esto. Tenemos como ventaja la calidad y el espíritu emprendedor de los productores, además de su talento y conocimiento”, señaló.

Indicó que más allá de estos planes a largo plazo se trabaja en lo coyuntural para brindar respuestas más inmediatas. “Estamos esperando que se cumplan los plazos del préstamo del Fondagro para que regrese ese dinero y poder volver a prestarlo. Esto fue algo muy bueno, incluso en esta gira que hicimos algunos productores nos dijeron que pudieron mejorar la calidad y las condiciones”, dijo.

Respecto al costo energético, el Ministro explicó que se trabaja “en generar energías alternativas” y además pidió acompañamiento a las provincias para mejorar los costos: “En las facturas se ve que la Nación reparte la energía al mismo precio en toda la Argentina y lo que está por encima es responsabilidad de las empresas provinciales y, en algunos casos, de los Municipios que también cargan un costo”.

Confirmó finalmente que los programas sanitarios de la fruta “también tendrán aportes de Nación, pero las provincias y los productores tendrán que poner su parte”.