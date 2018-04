RAM: “La declaración del Comando fue política”

(ADN).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, admitió que la conformación del Comando Unificado y la caracterización de la RAM como grupo extremista fue “una declaración política”, sin respaldo de investigaciones judiciales. Lo hizo en su paso por Bariloche. Así, contradijo a su par del gabinete nacional, Patricia Bullrich.

Las declaraciones de Garavano también dejan en falsa escuadra al gobernador Alberto Weretilneck, a los Procuradores de Río Negro, Neuquén y Chubut, y a los secretarios de Seguridad de esas provincias, que no solo avalaron la denuncia de Bullrich contra la Resistencia Ancestral Mapuche, sino que, a partir del convencimiento de su accionar, creó en la Patagonia Norte el Comando.

El Ministro fue consultado por el portal EnEstosDías sobre los fallos judiciales que avalen la definición de la RAM como grupo “terrorista” o “extremista”, tal cuál lo calificó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Me parece que esa es una cuestión que debe ser verificada en términos de los expedientes judiciales”, admitió el funcionario, “lo que hubo fue una declaración política por parte de este Comando que lo identificó (al RAM) en varios hechos, y me parece que hay que dejar que las causas judiciales sean las que avancen en las investigaciones”.

Garavano no pudo identificar las causas bajo el accionar intencionado de generar actos terroristas. Lo que sí existen -y en eso se basó- son investigaciones sobre delitos comunes.

El Ministro avanzó: “Nos parece que ésto no sólo es un tema de seguridad sino también es un tema de integración y trabajo conjunto, con lo cual me parece que hay avances en los dos aspectos: en el avance de aquellas personas que violan la ley, que no hay ninguna excusa para violar la ley; pero por otro lado la sociedad y el Estado tiene una deuda con las comunidades originarias que tienen que ser abordada desde una problemática de derechos, y el INAI está trabajando fuertemente en esa materia”.