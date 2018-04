Grave denuncia por malos tratos de ex cadetes de Policía

(ADN).- Diez ex cadetes aspirantes a ingresar a la Policía de Río Negro y la madre de uno de ellos, esperan ser atendidos por el Jefe de la fuerza, Daniel Jara, para ratificar sus denuncias por mal trato e intimidación mientras desarrollaban los entrenamientos en el curso de capacitación.

La información que publica ANRoca, señala que todo comenzó cuando un aspirante casi se ahoga en una pileta de natación cuando realizaban un entrenamiento, según denunció la madre de un cadete en exclusivo a la página digital roquense.

El hecho es que este grupo de cadetes fue separado del curso de manera sorpresiva y luego del test psicológico, a la vez que los aspirantes separados denunciaron maltrato e intimidación durante el tiempo que estuvieron en la capacitación.

La primera que comenzó a denunciar la situación fue la mamá de uno de los jóvenes, quien aseguró que su hijo ingresó junto a otros 70 al curso para ser agente de la Policía de Río Negro.

“Creyeron que mi hijo había realizado la denuncia (sobre el hecho de la pileta de natación) y lo amenazaron con el test psicológico, con que lo iban a sacar de la escuela”, denunció esta vecinade General Roca.

Por esa situación fue desplazado el exdirector de la Escuela de la Policía, Ricardo Torres, quien ahora se desempeña en la Comisaría 21 de Roca.

“Resulta que después de todo esto, el mismo psicólogo que le hizo el primer test le dice que no puede seguir. Sólo le hizo dos preguntas que nada tienen que ver con su tarea y lo dejaron afuera”, dijo la mujer, quien se comunicó con el jefe de la Policía Daniel Jara, quien ahora le pidió que solicite una audiencia por escrito.

Una joven que viajó desde Tucumán a Roca para inscribirse en la escuela de la policía aseguró que pasaron situaciones realmente complicadas en los meses que estuvo en el curso.

“Recibíamos presiones de todo tipo. Nos hostigaban constantemente con el tema del test psicológico”, dijo la mujer quien recordó que los hicieron revolcar en los vómitos de sus compañeros.

“En una oportunidad nos hicieron revolcar sobre el vómito de nuestros compañeros que se había descompuesto porque apenas terminaban de comer los hacían entrenar. También nos hacían arrodillar y dar vuelas sobre las piedras”, explicó.

Relató que cuando se produjo el incidente de la pileta “nos dieron un correctivo”. “Nos dijeron que teníamos que aprender a callarnos la boca y que todo lo que pasaba dentro de la escuela quedaba en la escuela. Nos dijeron que habíamos manchado el nombre de la institución”, publicó ANR.

Agregó que a partir de ese momento los mantenían escondidos para que no les sacaran fotos aunque igualmente eran sometidos a ejercicios extremos los días de mucho calor. Incluso cuando el termómetro llegaba a los 40 grados. “A pesar de todo esto me las aguanté porque quería ser policía”, subrayó la mujer que junto a otros nueve compañeros fueron desplazados de la etapa final del curso.

“Un noche antes de que me dieran de baja, un sargento me amenazó y me dijo que si me quedaba la iba a pasar mal. Tenemos fotos, videos y audios que respaldan lo que decimos”, señaló.

Ahora, tanto los aspirantes como la mamá que denunció, esperan reunirse con el jefe de la Policía de Río Negro, para poder hacer las denuncias correspondientes. (Fuente: ANRoca)