Finde XL. ¿Es feriado el lunes 30 de abril?

(ADN).- El lunes 30 de abril está pegado al martes 1 de mayo y habrá quienes podrán de disfrutar de un finde XL y quienes no. Podrán hacerlo los trabajadores públicos, pero no los privados, ya que es día fue decretado “no laborable con fines turísticos”, que no es lo mismo que feriado.

El mismo caso ocurrirá con el 24 y 31 de diciembre. El día no laboral deja a todos los sectores públicos, incluyendo a escuelas y universidades, como un feriado turístico. Sin embargo, para el sector privado, deja a cargo de cada empresa la decisión. Es decir, las empresas decidirán si se trabaja o no.

Según la ley, el Poder Ejecutivo puede optar por ampliar los días de descanso (hasta tres) pero elegir entre convertirlos en puente o no laborables. La decisión de Mauricio Macri, informaron las fuentes oficiales, fue mediar entre dos intereses contrapuestos: el turismo y las empresas.

Los fines de semana largos de este 2018 ya han terminado. Fueron el de Carnaval (12 y 13 de febrero) y el de Semana Santa, que además se sumó con el de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril.

Los feriados restantes del año son:

*30 de abril – lunes: Día no laborable.

*1 de mayo – martes: Día del Trabajo.

*25 de mayo – viernes: Día de la Revolución de Mayo.

*17 de junio – domingo: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

*20 de junio – miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

*9 de julio – lunes: Día de la Independencia.

*20 de agosto – lunes (fecha original 17 de agosto): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

*15 de octubre – lunes (fecha original 12 de octubre): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

*19 de noviembre – lunes (fecha original 20 de noviembre): Día de la Soberanía Nacional.

*8 de diciembre – sábado: Día de la Inmaculada Concepción de María.

*24 de diciembre – lunes: Día no laborable.

*25 de diciembre – martes: Navidad.

*31 de diciembre – lunes: Día no laborable.