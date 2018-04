2019. Silva se suma a lista de candidatos de JSRN

(ADN).- Mónica Silva se sumó al lote de candidatos a gobernador del oficialismo. La Ministra de Educación había reunido a su equipo en estos días y adelantó su intención. Hoy lo confirmó públicamente y lo planteará en el encuentro que el partido del gobierno mantendrá este sábado en Allen. Descartó una alianza con Cambiemos.

“Si, es verdad, compartí esta idea que no era sólo mía, sino que la habíamos conversado en el equipo y hemos dicho tal vez esta sea una oportunidad para expresar de lo que somos capaces” dijo Silva en Frecuencia VyP. “La verdad que me interesa, me gusta y en estos cuatro años de gestión al lado del gobernador aprendí mucho, aprendí mucho de como se gestiona el estado provincial, acerca de la relación entre estado nacional y estado provincial y conocí muchísimo a la provincia, conozco a la gente y me parece que es interesante”, remarcó.

“Es un desafío que estoy en condiciones de asumir, por lo menos una precandidatura, no quiere decir esto nada más que eso”, señaló y recordó que “además mi nombre siempre suena cuando aparecen estos desafíos, quiero ser absolutamente clara que si es un desafío lo acepto y me parece que tengo las condiciones para aceptarlo y llevarlo adelante”.

La ministra confirmó que le adelantó su intención al gobernador (“no se entera por los diarios”) y señaló que “nosotros trabajamos en conjunto, de una manera cercana y dialogada”. Pero admitió que “no he conversado con Pedro”. El vicegobernador Pesatti también integra la lista de candidatos.

Sobre una posible competencia interna, Silva resaltó que “hay que conversar” y puntualizó que no se imagina compitiendo en las PASO con el vicegobernador.

“Nosotros somos un partido recién nacido, hay mucho para hablar, tenemos siempre la mejor predisposición para trabajar juntos todos los miembros del partido, quien somos miembros de la Mesa Ejecutiva lo hemos charlado en ese ámbito. Hay mucho para hacer y conversar y la manera en que el partido llegue a una fórmula será una manera consensuada”, anticipó.

Respecto a una eventual alianza con Cambiemos, planteó su oposición a esta posibilidad y pidió mantener la identidad provincial.