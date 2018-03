Se rompió el Pacto. Advertencia de Nación a La Pampa

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, confirmó este miércoles que no firmará el Pacto Fiscal que acordó con la Nación en noviembre y desde el ministerio de Rogelio Frigerio salieron a advertirle que la provincia sufrirá “muchas consecuencias”.

La Pampa lleva adelante en la Corte Suprema una demanda a la Nación por deudas previsionales que la provincia estima en un total de unos 3.800 millones de pesos, desde 2009 a 2014, y también por el año 2016.

“Un político piensa en la próxima elección, por eso hacen las declaraciones que hacen; pero quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que pensar en la próxima generación, por eso tomamos éstas decisiones”, afirmó el mandatario pampeano, al presidir una reunión con intendentes y funcionarios del gobierno de La Pampa.

Ante un Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno colmado, Verna ratificó su decisión de no confirmar el Pacto Fiscal y de no impulsar su tratamiento en la Cámara de Diputados en las condiciones actuales, “debido a que el gobierno nacional no cumple con lo que prometió, y muchas medidas que han tomado afectarían las finanzas municipales y provinciales”. “No es rebeldía, es responsabilidad”, aseguró Verna, el gobernador que más se ha enfrentado a Frigerio.

El subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, aseguró que lo de Verna “es un reclamo político, más que económico o financiero”.

“Venimos conversando con las autoridades provinciales y del Anses. Lo que pide La Pampa es de muy difícil cumplimiento porque ese tratamiento no lo recibe ninguna provincia. Buscamos una equidad o igualdad entre todos los jubilados y si llegásemos a financiar la totalidad del déficit estaríamos dejando en una inferioridad de condiciones a los jubilados del resto del país”, señaló Caballero al referirse a la postura expresada por Verna.

Destacó que el objetivo del presidente Mauricio Macri es fortalecer los lazos entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales “sin generar una mayor inequidad de la que ya existe entre las provincias”, y aseguró que la intención es “tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de todos los pampeanos”.

“No se entiende cómo la provincia, frente a este reclamo de querer financiar los 430 millones de pesos de 2016, se está resignando a no recibir 465 millones provenientes del Fondo Sojero, y más 110 millones en compensación a la renta del bono”, puntualizó Caballero.

