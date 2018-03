PPP: para Tozzi, la obra pública no tiene ideología

(ADN).- “Si se va a hacer una obra pública importante, no me importa que la haga Macri o Kirchner”. De esta manera, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Leandro Tozzi, le quitó cualquier tinte ideológico a su propuesta de adherir a la ley nacional de Participación Público Privada, que fue cuestionada por su par Ricardo Arroyo y el bloque del Frente para la Victoria.

La iniciativa de Tozzi fue criticada por ser uno de los ejes programáticos del macrismo, y porque el Estado perdería la potestad de los proyectos y sería el garante de las empresas con las que se asocie en caso de quiebra.

Sin embargo, el legislador de Valle Medio negó que ello fuera a ocurrir, y dijo que el proyecto “tiende a generar un marco institucional cuando se trabaja sobre la relación entre empresas privadas y el Estado. Hay una serie de proyectos que el Estado debe llevar adelante y no tiene los recursos necesarios, entonces necesita del sector privado”.

En diálogo con radio La Puntual, aseguró que “no tienen asidero” las críticas sobre que el Estado es el único que pierde en caso de que las inversiones. Y ejemplificó que “si nos asociamos con un privado para hacer un parque eólico de 150 millones de pesos, el privado puede cobrarse la inversión con la explotación durante un período determinado de tiempo”.

Arroyo

Tozzi también se refirió a los cuestionamientos de su compañero de bloque. “Arroyo no discutió el proyecto. No puede hablar de tratamiento express cuando el proyecto estaba en el Parlamento desde noviembre del año pasado”. En ese sentido, consideró que “hay gente que busca los titulares periodísticos desde su trabajo, entre los que me encuentro”, pero criticó que “otros los buscan a través del trabajo de los demás”.

El legislador descartó que se esté “pintando de amarillo” tal como chicaneó ayer Arroyo, y expuso que “si se va a hacer una obra pública importante, no me importa que la haga Macri o Kirchner”.

Por último, indicó que en el país hace mucho tiempo que se trabaja en emprendimientos público-privado, y recordó que “un automóvil emblemático para los argentinos como el Torino nace de una PP generada por Juan Domingo Perón en el año 1954”.