“Pichetto está en las antípodas del FPV rionegrino”

(ADN).- El diputado nacional Martín Doñate ubicó al senador Miguel Pichetto en las “antípodas” del Frente para la Victoria de Río Negro. Basó su afirmación en el respaldo a leyes del gobierno nacional que “perjudicaron a los argentinos en general y a los rionegrinos en particular”. De todos modos, diferenció al jefe del bloque del peronismo federal de dirigentes locales que pertenecen a su espacio.

Doñate, en diálogo con radio La Puntual, indicó que hay un proceso de unidad sólido en el FPV rionegrino pero puso límites a la conformación del espacio. Incluso abrió la puerta a los peronistas de Juntos Somos Río Negro que se sienten “incómodos” con el “apoyo de Weretilneck a Macri”.

“Estamos en una etapa donde la unidad o la división del peronista pasa por un solo nombre y apellido: Mauricio Macri” planteó el diputado, y trazó una línea. Por eso, interpretó: “quienes estamos frente a él, estaremos juntos”. Y advirtió que debe haber una postura clara, “sino el triunfo estará en riesgo”.

“Algunos hablan de la unidad sin convicción” disparó el dirigente de Valle Medio, quien evaluó que “la unidad vendrá desde el núcleo de ideas”, y aseguró que “la unidad es una responsabilidad del conjunto, no de un solo dirigente”. La frase es en respuesta al legislador pichetista Ariel Rivero, quien puso la responsabilidad de la unidad del PJ en cabeza exclusiva del presidente del partido Martín Soria.

Para Doñate el límite es Macri. Y advirtió que si eso no está claro en el FPV se pone en riesgo el triunfo de 2019.

En ese sentido puntualizó que “el senador Pichetto está en las antípodas del Frente para la Victoria en Río Negro. Tomo decisiones que lo ubicaron en la vereda de enfrente de los rioneginos que votaron por nosotros, que nos votaron para ser oposición al macrismo y para defender los intereses de los rionegrinos. El senador votó leyes que perjudicaron a los argentinos en general y a los rionegrinos en particular”, agregó.

Y enumeró: “votó para quitarle derechos a los jubilados, a los pensionados por discapacidad, para limitar la coparticipación a las provincias, permitió que la Patagonia perdiera el beneficio en el precio del gasoil, que se quitaran los reembolsos de los puertos…”.

Pero inmediatamente, aclaró: “yo diferencio el camino que eligió el senador a los dirigentes que son del espacio del pichetismo, que están incómodos con el lugar en el que se puso”. “Íntimamente, muchos compañeros del pichetismo tienen más coincidencias con las criticas a Macri que con el acompañamiento del senador al gobierno nacional”.

La referencia fue a las declaraciones críticas a las políticas de la Casa Rosada como las de Raúl Martínez, Alejandro Marinao y Javier Iud.

Doñate aseguró que “tenemos señales claras de hacia donde ir” y subrayó que las elecciones que lo llevaron al Congreso y las de octubre pasado, demuestran que los rionegrinos están disconformes con Cambiemos.

Incluso, el diputado indicó que “el presidente del partido tomó una decisión. Está claro el rumbo para lograr la gobernación” dijo. Y aseveró que “el peronismo ligado a la ex presidenta Cristina Kirchner tiene claro qué hacer”. Y advirtió que “si no sucediera eso, partiría el tablero político, y pondría en riesgo el triunfo”.

Sobre la posible alianza de Juntos con Cambiemos aclaró que “lo que haga el partido del gobernador o del presidente, que tienen una mirada similar, no es nuestro tema, no me voy a meter”. Pero abrió la puerta: “hay peronistas que se fueron y piensan parecido a nosotros”. Y volvió a diferenciar: “y hay otros que no se fueron, y piensan distinto”.