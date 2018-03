Para frenar al dólar, sacrificaron u$s 385.5 millones

El Banco Central sacrificó u$s 385.5 millones en la semana para contener una disparada del dólar, que cerró casi estable a $ 20,55 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com.

Para lograr ese resultado, la autoridad monetaria desembolsó u$s 212,5 millones este viernes -el mayor nivel de ventas en relación a las tres jornadas previas en donde había intervenido- para que el billete terminara la jornada con una pérdida de 14 centavos, publicó Mariana Leiva, en el sitio digital.

La autoridad monetaria, reanudó su participación cambiaria esta semana, desde agosto pasado, mediante la venta de u$s 30 millones el lunes, otros u$s 20 el miércoles y u$s 123 millones el jueves.

El billete acompañó la tendencia del segmento mayorista, donde la divisa retrocedió doce centavos a $ 20,27, con lo que acumuló en la semana una pérdida de cinco centavos.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que “el BCRA logró su objetivo a pesar de las ventas de la semana de tener controlado el tipo de cambio aunque la demanda continuará por este mes ya que la oferta está restringida por pocas liquidaciones de cerealeros y algunos inversores que a estos precios del dólar vuelven a apostar en pesos para aplicar en distintos activos, que están repuntando levemente”.

Luego de un comienzo que insinuó una tibia reacción de los precios, la renovada incursión del Banco Central en el sector donde operan los grandes jugadores logró torcer la tendencia alcista provocando una importante baja de su cotización.

La demanda mantuvo cierta presión sobre los precios en el primer tramo de la jornada y generó una suba que los llevó a los máximos cuando se operó en los $ 20,40. La temprana aparición del Banco Central con ventas en el mercado desarticuló la solidez con la que operaba el dólar provocando bajas en los precios que se fueron acentuando a lo largo de toda la rueda.

La enérgica estrategia de la autoridad monetaria empujó hacia abajo al tipo de cambio haciéndole perforar con facilidad los $ 20,30 hasta llevarlo a tocar mínimos en los $ 20,23 en la última hora. Una tibia recuperación de la demanda llevó los precios al nivel visto sobre el cierre, no muy alejado de los mínimos de la fecha. El volumen operado fue de u$s 835 millones.

El operador Gustavo Quintana dijo que “la sensación que prevalece en el mercado indica que a juicio de las autoridades económicas el salto experimentado por el dólar, que lo llevó a alcanzar máximos históricos, comenzó a transformarse en un factor de perturbación por la velocidad de su ajuste, haciendo necesaria una intervención correctiva para moderar la suba, una estrategia que se verá si se mantiene en la próxima semana”.

En la plaza paralela, a su vez, el blue retrocedió cuatro centavos a $ 20,61 pero acumuló en la semana un alza de 11 centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cedieron 13 centavos a $ 20,32 (en los últimos cuatro días, descendió 11 centavos).

En el mercado de dinero entre bancos, el “call money” operó estable a un promedio del 25,25% TNA y en “swaps” cambiarios se pactaron u$s 173 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el día lunes y el martes. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 12 días a 26,4% TNA y la de 257 días al 25% TNA.

En el Rofex, donde se operaron u$s 552 millones, el 30 % se operó para fin de mes a $ 20,519 con una tasa implícita de 22% TNA y el plazo más largo fue enero, que cerró a $ 24,10 a una tasa del 21,2% TNA.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron este viernes u$s 94 millones, hasta los u$s 62.421 millones.

En la era Macri

Pese a que la estrategia oficial pasa por comunicar que el mercado es de libre flotación, la autoridad monetaria ha desembolsado desde la asunsión del presidente Mauricio Macri alrededor de u$s 4.800 millones para frenar escaladas del tipo de cambio.

La primera intervención fuerte fue a la salida del cepo, cuando el BCRA vendió más de u$s 800 millones. Le siguieron las ventas realizadas a fines de abril de 2016, en la que la autoridad monetaria desinfló la cotización para pagar menos por los contratos de dólar futuro de abril, que vencieron en la jornada.

En junio de ese mismo año, vendió cerca de u$s 530 millones en medio de una demanda recalentada ante los vencimientos de los contratos a futuro.

El cuarto momento se produjo previo a las elecciones primarias, en agosto de 2017, cuando el BCRA vendió cerca de unos u$s 1500 millones para contener la fuerte demanda que imperó nuevamente en una recalentada plaza cambiaria que espera con incertidumbre el resultado electoral de domingo.

Fuente: ámbito.com