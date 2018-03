Ocampos dijo que Weretilnek relativizó el déficit

Sobre el discurso del gobernador Alberto Weretilneck, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, el legislador Jorge Ocampos (CC-ARI-Cambiemos), señaló que “fue un informe detallado y minucioso de su visión sobre la gestión del gobierno, con un planteo en educación, salud y seguridad en el que mayormente coincidimos y otros que creemos que definitivamente el gobernador relativiza, como el déficit en las cuentas públicas que es grave y la gestión ambiental con la que no coincidimos en absoluto, especialmente en lo atinente a la contaminación de nuestros ríos y la explotación petrolera”.

Ocampos indicó que “tenemos una visión constructiva sobre el rol de la oposición y permanentemente aportamos con opiniones e iniciativas parlamentarias, los que a nuestro entender son los caminos a seguir, no vamos a poner palos en la rueda y contribuiremos en todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar el gobierno, por el bien de los ciudadanos”.

En cuanto a la relación Nación-Provincia planteada por el gobernador, opinó que “coincido plenamente, no se trata de la Nación o la Provincia, si no de la Nación más las provincias, para encontrar soluciones debemos sumar y no restar”.