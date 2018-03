Nosotras movemos el mundo, nosotras paramos

(Por Mujeres Socialistas*).- Paramos porque en nuestro país nos matan cada 30 horas. Nos matan por el simple hecho de ser mujeres cis, trans, putas, lesbianas. Nos matan, nos violan, nos mutilan, nos persiguen, cuando somos niñas, adolescentes, adultas. Cuando volvemos de estuidar, del supermercado o de dejar a los nenes en la escuela. Vivimos con miedo por el único hecho de ser mujeres. Paramos porque en el mundo, ser mujer es peligroso.

Paramos porque queremos Educación Sexual Integral -ESI-, en todas las escuelas y jardines de nuestro país. La Ley Nacional 26.150 fue un avance importantísimo para empezar a criar infancias más libres. Introdujo en las escuelas la necesidad y el derecho de hablar de sexualidades desde un sentido amplio e integral. Pensar vínculos más sanos, aprender a respetar nuestro cuerpo y el de lxs demás, poner en palabras nuestros sentimientos, aceptar y amar la diversidad. En los años en los que hubo un impulso para ponerla en marcha, se comprobó que es una herramienta fundamental en la prevención del abuso sexual infantil. Este gobierno hoy está desmantelando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; despide trabajadores, no imprime materiales, no asigna presupuesto. Exigimos la implementación real de la ESI en todos los establecimientos educativos, porque sin ESI no hay Ni una Menos!.

Paramos porque las mujeres trans tienen una esperanza de vida que no supera los 40 años, cuando la media del país es de 75. Las mujeres trans son expulsadas de todos los ámbitos de su vida: su familia, la escuela, el mercado laboral, la salud. Son discriminadas y maltratadas en todos los espacios. El acceso a la salud es casi impensable. El Estado tiene una deuda con las mujeres trans. Exigimos Cupo Laboral Trans, reparación histórica para personas trans víctimas de violencia institucional, aplicación y acceso real de la Ley de Identidad de Géneroen todos los ámbitos (principalmente los hospitales y centros de salud del país, administración pública y establecimientos educativos).

Paramos por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Miles de mujeres en nuestro país han muerto producto de los abortos clandestinos. Hoy, según los números, la principal causa de muerte materna es la interrupción del embarazo en condiciones no seguras. Estamos hablando de un problema de salud pública y de la responsabilidad del Estado en estas muertes que son evitables. La pregunta no es aborto si, aborto no. Las mujeres abortamos todos los días y desde hace miles de años, le guste a quién le guste. Lo que hay que discutir es si vamos a seguir mirando para el otro lado mientras mueren mujeres pobres que no pueden pagar los miles de pesos que se necesitan para hacer un aborto seguro, o si vamos a entender que el Estado tiene que garantizar el acceso a ese derecho, a todas las mujeres por igual. Queremos aborto legal seguro y gratuito ya!

Paramos contra el ajuste y los despidos. Las mujeres sufrimos en mayor medida la desocupación y la pobreza.En los últimos datos del INDEC se da cuenta que el mayor desempleo lo sufren las mujeres. Esto mismo ocurre con la tasa promedio de pobreza en el que el mayor porcentaje corresponde a mujeres. De esto hablamos cuando decimos feminización de la pobreza. Por ende, todas las medidas de ajuste y precarización que el actual gobierno de Cambiemos viene llevando adelante en sus años de gestión, claramente inciden en mayor medida en la vida de las mujeres pobres, trabajadoras y desocupadas. Basta de ajuste! Basta de despidos!

Paramos porque la mayoría no accedemos en igualdad de condiciones a los lugares de responsabilidad en nuestros trabajos, sindicatos y partidos políticos, por el hecho de ser mujeres.

Paramos porque nos hacen creer que si no somos madres estamos incompletas pero a la vez nos discriminan por serlo. Se cierran las puertas laborales sólo por el “riesgo” que implica ser madres en un sistema capitalista que sólo piensa en la productividad. Si decidimos no tener hijos la sociedad nos acusa de ser egoístas y frías; si lo somos y queremos desarrollarnos profesionalmente somos malas madres; si queremos hacer crianzas de apego somos“hippies”; si decidimos renunciar a trabajos remunerados para quedarnos en casa donde cuidar a nuestros hijxs se cuestiona nuestra militancia feminista. Paramos porque queremos que se respeten las maternidades libres y diversas. Paramos porque la maternidad sea una elección.

Paramos porque ante las oleadas genocidas, neoliberales y capitalistas a las que las comunidades originarias del mundo se han visto y se ven afectadas, las mujeres son símbolo de resistencia y lucha.

Paramos por todas, por cada una de las mujeres cis*, lesbianas, trans, que no pueden vivir plenamente su vida porque este sistema machista y patriarcal se ocupa de pisotearnos en cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos.

Paramos para decir que no queremos una sola muerta más en manos de los femicidas, ni en manos de este Estado irresponsable.

Paramos. Todas juntas y en manada, para gritar que juntas somos poderosas. Y que así como movemos el mundo, NOSOTRAS LO PARAMOS!

*Partido Socialista Río Negro