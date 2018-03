Macri habilitó el debate del aborto. ¿Qué más dijo?

El presidente Mauricio Macri se refirió al debate sobre el aborto, defendió la política económica de su Gobierno y pidió seguir trabajando en ese sentido durante su discurso de apertura del 136° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

A continuación, algunas de las frases más importantes del Jefe de Estado:

Cambio y gradualismo

1. Gracias por comprender que este es un esfuerzo que hacemos entre todos, trabajando juntos; gracias por marcar el camino y elegir la verdad aunque a veces incomode; gracias por entender que las cosas llevan tiempo y no hay atajos ni soluciones mágicas.

2. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse.

3. No vine a hacer lo que me convienen a mí y a mi gobierno, estoy acá porque quiero que cada uno de ustedes sienta que su vida mejora.

Transparencia

4. Este es un estado transparente que muestra cómo gasta su plata y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético.

5. En estos dos años, los funcionarios pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos.

6. Ahora hay reglas sobre cómo mostrar nuestro patrimonio, que estudian y resuelven posibles límites. Hay normas para nombrar a familiares en el estado entre otras.

7. Índice de transparencia internacional: pasamos del puesto 106 al 85 en dos años. Es la primera vez que argentina mejor 21 posiciones en dos años.

Gasto fiscal

8. No podemos gastar más de lo que tenemos y en esto nos pusimos de acuerdo con gobernadores para ordenar la relación entre nación y provincias. Después de décadas de desórdenes llega el momento de ser serios con el equilibrio fiscal.

9. Le pido a todos los poderes y provincias que se sumen a esta tarea titánica. Queremos hacer permanentes estos cambios en una ley de integridad pública que reúna las normas que ya implementamos y las que surjan del debate parlamentario.

10. No podemos gastar más de lo que tenemos y en esto nos pusimos de acuerdo con gobernadores para ordenar la relación entre nación y provincias. Después de décadas de desórdenes llega el momento de ser serios con el equilibrio fiscal.

Índices económicos

11. La inflación está bajando. No queremos sólo bajarlo, queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años. La inflación castiga a la mayoría, dificulta la competencia, nos mantiene presos del corto plazo; y así no podemos planificar, no podemos tomar crédito o ahorrar, pero eso también está cambiando.

12. La desocupación está bajando y la cantidad aumentó en casi 250 mil, pero en argentina uno de cada tres trabajadores están en la informalidad.

Cómo evolucionó el país en dos años de gobierno de Cambiemos

13. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse, sin perder la antigüedad y los beneficios que les corresponde por sus años de trabajo.

14. Los argentinos pueden acceder al crédito y pueden ahorrar, estamos viviendo un boom inmobiliario.

15. La ley de financiamiento productivo va a permitir tener crédito hipotecario por varias décadas y va a dar más opciones para canalizar el ahorro, en especial las pymes, que necesitan capital para crecer. Le pedimos al Congreso que tenga este ley en sus prioridades para este año.

Igualdad de género

16. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre, no es justo, no está bien; y según el INDEC estas diferencias llegan hasta el 30%. Tienen mi compromiso para el salario igualitario que establecen nuestras leyes.

17. Vamos a extender las licencias por paternidad.

Educación sexual y aborto

18. Cada año más de 19 mil adolescentes quedan embarazadas y 7 de cada 10 no son intencionales.

19. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes y los ayuda a tomar decisiones informados.

20. Sólo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren (hacer) con sus vidas y hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto.

21. Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año, espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas.

Infancia

22. Hay que combatir la malnutrición y la obesidad infantil que afecta más a los que menos tienen: 4 de cada 10 chicos están malnutridos. 1 de cada 3 chicos tiene sobrepeso u obesidad.

23. La obesidad infantil, la desnutrición, son dos caras de la misma moneda y tienen consecuencias en el desarrollo y la salud de los chicos.

24. Estamos trabajando para que tengan acceso a alimentos más frescos y saludables.

Educación

25. Tenemos que trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad.

26. Avancemos para cambiar la norma que prohíbe publicar los resultados (de las Pruebas Aprender) por escuela. La única manera de mejorar es partir de un diagnóstico verdadero público a disposición de todos. No le temamos a la verdad.

27. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias.

Internet

28. Queremos una nueva ley de sobre comunicaciones y tecnología de la información, que nos permita aprovechar los beneficios de la tecnología mejorar la competencia en las inversiones bajar los precios y mejorar la calidad del servicio a los usuarios. En esta herramienta legal también estamos atrasados con respecto a otros países.

29. Hay que garantizar la neutralidad de las redes y la pluralidad de los contenidos.

¿Garantismo o mano dura?

30. En estos años de democracia persiste tensión entre democracia y seguridad. No creemos que haya que caer en la mano dura y el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, a las fuerzas de seguridad y ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos.

31. Las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todos nuestro respeto y admiración.

32. Yo sufrí en carne propia la mala policía. Sé lo que se siente cuando uno pasa por algo así. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grande de los argentinos.

33. Por primera vez tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas. Estamos llevando el cuidado del Estado donde antes sólo existía el poder de las bandas.

Código penal

35. El código procesal penal es viejo, está desordenado, emparchado mil veces. Esperamos que nos propongan uno en pocos meses.

36. Queremos pasar del modelo actual de los jueces donde los jueces investigan y deciden a uno más rápido oral donde los fiscales tengan más protagonismo. Les pido a los legisladores que les den a estos temas la importancia que merecen.

Conclusión

37. Nuevamente los invito al entusiasmo del hacer, a la alegría de sentirse comprometidos, de sentirse protagonistas de su propio futuro, al orgullo de pertenecer a la generación que está cambiando la Argentina para siempre.

38. Todo lo que les proponemos en absoluta buena fe. Puede funcionar, está funcionando y los necesitamos a todos porque nuestros verdaderos enemigos son la resignación, la indiferencia y necesitamos de todos unidos.

(Informe: Perfil.com)