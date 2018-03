Macri anunció un proyecto de ley para igualar los salarios

Durante el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer en el Centro Metropolitano de Diseño, Mauricio Macri anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para “lograr el salario igualitario”, una medida que había prometido durante la apertura de sesiones ordinarias.

“No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país”, afirmó Macri, quien asistió al acto junto con su esposa, Juliana Awada.

“Llegó el momento de que demos un paso superador y aprovechemos esta fecha para lograr avances concretos en igualdad de género e igualdad de oportunidades. Tienen mi compromiso absoluto para avanzar en este tema”, resaltó. “Hoy son más las mujeres que no tienen trabajo o que tienen un trabajo no registrado. Además, las mujeres están poco representadas en los espacios de decisión, no en Cambiemos”, añadió.

Además, insistió en que el Gobierno impulsará la ampliación de licencias por “fertilización asistida, adopción y paternidad”. “Queremos estar cerca en los primeros días. Es fundamental si queremos avanzar hacia una crianza compartida”, señaló.

El jefe del Estado había apuntado contra la disparidad salarial durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso. Y respaldó su postura con cifras del Indec que indican que esta brecha salarial llega hasta el 30 por ciento.

En ese marco, Macri llamó a terminar “para siempre” con la violencia hacia las mujeres y pidió poner el foco en la educación de las nuevas generaciones.

(Fuente: La Nación)